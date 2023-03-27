Шарангович может стать шестым белорусом, который сыграет в плей-офф НХЛ 27.03.2023, 19:11

Руслан Салей (в центре) сбивает с ног игрока «Нью-Джерси» Брайана Джионту во время второй игры финала Кубка Стэнли, 29 мая 2003 года. Фото: Reuters

Чем запомнились предыдущие белорусские хоккеисты в плей-офф сильнейшей лиги мира.

Вчера мы писали, что «Нью-Джерси Дэвилз», за который выступает Егор Шарангович (провел 67 из 73 игр команды в нынешнем сезоне), забронировал место в плей-офф НХЛ. В матчах за главный трофей лучшей хоккейной лиги мира наших игроков не было с 2015 года — когда за «Айлендерс» бился Михаил Грабовский. Но теперь, спустя восемь лет, есть хорошие шансы снова увидеть белоруса в поединках за Кубок Стэнли. По такому случаю «Зеркало» рассказывает, чем наши хоккеисты запомнились в плей-офф НХЛ.

Салею до титула не хватило одной победы

В регулярных чемпионатах НХЛ на сегодня провели хотя бы один матч 14 белорусов. Но в плей-офф пока сыграли только пятеро: Руслан Салей (62 игры), Андрей (49) и Сергей (40) Костицыны, Владимир Цыплаков (18), Михаил Грабовский (10).

Главное достижение белорусов, конечно, — выход в финал Салея. Это было 20 лет назад, причем в финале «Анахайм Майти Дакс» проиграл… нынешнему клубу Шаранговича.

Руслану, погибшему в авиакатастрофе в 2011-м, самой малости не хватило до гроссмейстерской отметки в 1000 матчей: за 14 сезонов в НХЛ белорусский защитник провел 916 игр в регулярных чемпионатах и 62 в плей-офф. Треть матчей в нокаут-раунде и пришлась на 2003 год.

«Анахайм» пробился в восьмерку сильнейших в своей конференции с седьмой позиции. Однако в первом раунде неожиданно прошел «Детройт», оказавшись сильнее в серии во всех четырех матчах. «Могучие утки» в каждой встрече побеждали с разницей в одну шайбу — 2:1, 3:2, 2:1, 3:2. Причем первая виктория была одержана в третьем овертайме, а вратарь «Анахайма» Себастьян Жигер отразил 63 из 64 бросков! «Детройтом», кстати, руководил Дэйв Льюис, который потом работал со сборной Беларуси.

Но вернемся к «утиным» подвигам. Пройдя «красные крылья», «Анахайм» в следующем раунде в шести играх одолел «Даллас» — лучшую команду регулярного чемпионата.

И вновь все матчи были очень упорными: 4:3, 3:2, 1:2, 1:0, 1:4, 4:3 — в пользу Салея и партнеров. Особняком стоит первая игра. «Анахайм» дожал соперника лишь в пятом (!) овертайме. Это пятый по продолжительности поединок плей-офф в истории НХЛ. Руслан в той серии забросил в шестом матче.

В ½ финала «утки» в четырех играх превзошли «Миннесоту»: 1:0, 2:0, 4:0, 2:1. По традиции победа в первой встрече была добыта в дополнительное время — на сей раз «лишь» во втором овертайме.

И вот решающая серия. «Анахайм», который впервые в клубной истории пробился в финал, против «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволы» лучше выступили в регулярном чемпионате, поэтому имели преимущество домашней площадки. Оно и стало ключевым в противостоянии.

Судите сами: в первых двух матчах в родных стенах «Нью-Джерси» ничего не позволил сопернику: 3:0, 3:0. «Анахайм» ответил домашними викториями в овертайме: 3:2, 1:0. Причем именно Салей забросил победную шайбу в дополнительное время третьего матча. После выигранного вбрасывания в чужой зоне Руслан пробил Мартина Бродера могучим выстрелом.

Дальше команды обменялись домашними победами: в пятой встрече выиграл «Нью-Джерси» (6:3), а в шестой «Анахайм» — 5:2. В решающем, седьмом матче «дьяволы» были сильнее — 3:0.

— Правы те, кто утверждает, что дома и стены помогают. В Анахайме все отскоки шайбы, рикошеты были в нашу пользу, в Ист-Рутерфорде же дело обстояло с точностью до наоборот. Достаточно вспомнить пятый поединок серии, когда два нелепых гола сломали удачно складывавшийся для нас характер игры. Кроме того, мы непонятным образом проваливали вторые периоды гостевых матчей (причем большинство шайб влетело в одни и те же ворота), в ходе которых «Нью-Джерси» решал судьбу встреч… Думаю, все наши проблемы — в психологической устойчивости: в этом плане подопечные Пэта Бернса превзошли нас по всем статьям. Ведь ни в физической готовности, ни в мастерстве мы не уступали соперникам, а когда ты готов психологически, то в состоянии прыгнуть выше головы. Видно, пока не судьба, — комментировал Салей итог серии.

Статистика белоруса в том плей-офф: 21 матч, 5 (2+3) очков, +3 по системе «плюс/минус», 26 минут штрафа. В 2010 году Руслан назвал финал Кубка Стэнли, как и участие в Олимпиаде, самыми важными моментами в карьере. И признался, что переиграл бы седьмой матч с «Нью-Джерси».

Добавим, что в 2007-м «Анахайму» покорился-таки Кубок Стэнли. По иронии судьбы это был первый год после ухода белоруса из команды — наш защитник уже выступал за «Флориду».

Костицын-старший: хет-трик, обмен и отстранение

Есть что вспомнить и Андрею Костицыну. Он был задрафтован «Монреалем» в 2003 году под общим десятым номером. С сезона-2007/08 стал игроком основного состава. Причем Андрей четыре года подряд участвовал в плей-офф.

В 2010-м «Монреаль» добрался до финала конференции, превзойдя в серии до четырех побед «Вашингтон» (4:3), «Питтсбург» (4:3) и уступив «Филадельфии» (1:4). Брат-1 в 19 матчах отличился трижды, причем все шайбы забросил в одной игре. Это пока единственный хет-трик белорусов в плей-офф. Андрей блеснул во втором поединке серии с «Вашингтоном».

А сезон-2011/12 стал переломным в карьере Костицына. Начинал чемпионат белорус в составе «Монреаля». Но статистика (12+12 в 53 матчах) не убедила, что Андрей — лидер и светлое будущее канадского клуба. Костицына обменяли в «Нэшвилл», где уже играл его младший брат Сергей.

В форме «хищников» Брат-1 записал на свой счет 12 (4+8) очков в 19 играх регулярного чемпионата. В плей-офф «Нэшвилл» обыграл в ¼ финала Западной конференции «Детройт» — 4:1, а в следующем раунде уступил в пяти матчах «Финиксу».

Андрей выходил на лед в восьми из десяти поединков нокаут-раунда, набрав 4 (3+1) результативных балла. И тут мы подходим к скандальному инциденту с участием Костицына и российского хоккеиста Александра Радулова.

В серии с «Финиксом» «хищники» уступили в первых двух гостевых матчах: 3:4 и 4:5. Костицын забрасывал в каждой из этих игр. А вот накануне третьего поединка белорус и россиянин были отстранены из-за «нарушения командных правил». По словам Андрея, «историю раздули из ничего».

— Рассказывали, будто мы вернулись в отель в Финиксе чуть ли не в невменяемом состоянии. А мы всего-то опоздали: приехали не к одиннадцати вечера, как по распорядку, а ближе к полуночи. После ужина в ресторане в получасе езды от отеля, на котором были и другие игроки из нашей команды. Просто они такси поймали быстрее, а нам пришлось подождать. Была то ли пятница, то ли суббота, машин не хватало — обычное дело. А предъявили в итоге бог весть что. Не помог даже разбор инцидента с коучем с глазу на глаз, где все честно рассказали, — вспоминал белорус в 2020-м.

Радулов был готов пройти экспертизу и доказать, что не пил. Вот что рассказывал Александр в 2013-м:

— Хотите знать, как все было на самом деле? Мы были в Финиксе, а наш отель находился в другой части города от места, где можно было поужинать. Мы ведь практически всей командой были в ресторане, кто-то ушел раньше. Я приехал на 15 минут позже отбоя. Возможно, это нарушение, но совсем не то, о котором все говорят. Я еще тогда сказал: «Давайте, я пройду экспертизу и докажу, что не выпил даже бокала пива, хотите кровь сдам». Мне отвечают, ничего не надо, ты пил. Хорошо, говорю, вы все решили, я ничего сделать не могу.

Нападающие пропустили третий и четвертый поединки («Нэшвилл» и «Финикс» обменялись победами). Они вернулись в состав на пятый матч, однако «хищники» уже не сумели переломить ход противостояния и завершили сезон.

Тот инцидент фактически поставил крест на карьере Костицына в НХЛ. Выступление за «Нэшвилл» в сезоне-2011/12 было последним для Андрея за океаном.

Он перебрался в КХЛ. И не раз давал усомниться, что эпизод в Финиксе был лишь недоразумением. Например, в 2014-м загулы белоруса на пару с товарищем по «Трактору» Станиславом Чистовым обсуждали в Челябинске.

— У ребят серьезные проблемы с нарушением режима. Болельщики рассказывали, что они чуть ли не после каждой игры ехали отмечать в бары. Чистов уже публично покаялся и пообещал не нарушать режим! Может, и Костицыну сделать то же самое? — задавался вопросом экс-игрок «Трактора» Николай Суханов.

Неспортивное поведение Андрея не раз обсуждалось и в период выступления в минском «Динамо». Сейчас 38-летний нападающий играет за команду Лукашенко, хотя еще не объявлял о завершении карьеры.

Остальные

У других белорусов таких запоминающихся историй в розыгрыше Кубка Стэнли нет.

В отличие от старшего брата, Сергей Костицын успел на отбой вовремя. И задержался в НХЛ на один сезон дольше, чем Андрей. С точки зрения статистики наиболее успешным для Костицына-младшего получился Кубок Стэнли-2008 в форме «Монреаля». В 12 матчах Сергей, для которого это был первый сезон в сильнейшей лиге мира, набрал 8 (3+5) очков.

Владимир Цыплаков сыграл 18 матчей в плей-офф: четыре в составе «Лос-Анджелеса» и 14 за «Баффало». За «клинков» отметился заброшенной шайбой в 2001 году в серии c «Питтсбургом». Таким образом, Цыплаков — автор первого белорусского гола в плей-офф НХЛ.

Михаил Грабовский провел десять поединков в нокаут-раунде за «Торонто» и «Айлендерс», но ни разу не отличился, а его команды выбывали в первом же раунде.

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