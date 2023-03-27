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Залужный показал, как украинцы уничтожают россиян под Бахмутом при помощи Paladin

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  • 27.03.2023, 19:39
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Залужный показал, как украинцы уничтожают россиян под Бахмутом при помощи Paladin

Видео.

Украинские военные активно применяют американские гаубицы Paladin для уничтожения российских солдат.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Главнокомандующий обнародовал видео, на котором можно заметить, как наши защитники на Бахмутском направлении атакуют врага при помощи САУ.

«Сейчас очень сильно выигрывает дальность. Дальность выстрела, дальность полета снаряда, а также точность. В нашем деле нужна точность», - рассказывает один из артиллеристов о преимуществах гаубицы Paladin.

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