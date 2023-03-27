Залужный показал, как украинцы уничтожают россиян под Бахмутом при помощи Paladin 1 27.03.2023, 19:39

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Видео.

Украинские военные активно применяют американские гаубицы Paladin для уничтожения российских солдат.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Главнокомандующий обнародовал видео, на котором можно заметить, как наши защитники на Бахмутском направлении атакуют врага при помощи САУ.

«Сейчас очень сильно выигрывает дальность. Дальность выстрела, дальность полета снаряда, а также точность. В нашем деле нужна точность», - рассказывает один из артиллеристов о преимуществах гаубицы Paladin.

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