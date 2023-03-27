Завтра в Беларуси ожидается снегопад 27.03.2023, 20:25

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за снегопада объявлен в Беларуси на 28 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), во многих районах — сильные осадки. Местами метель, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по западу до плюс 9 градусов в юго-восточных районах. Днем прогнозируется минус 2 - плюс 4 градуса, а в восточных районах - 5-11 градусов тепла.

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