Лукашенко боится, что его «начнут шатать» 8 27.03.2023, 21:27

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Диктатор напуган возможными протестами белорусов.

Александр Лукашенко основную проблему, которая стоит перед его управленцами.

Вопросы обсуждали 27 марта во время совещания по кадровым вопросам и, обратившись ко всем управленцам, Лукашенко подчеркнул, мол, «задачи, мужики, все знаете».

Он заметил, что не в первый раз обозначает основную проблематику. И подчеркнул, что 2023-й – особый год. Прежде всего, что перед лукашистами стоят задачи подготовки к политическим кампаниям.

– Чтобы нас не начали шатать в очередной раз, - указал он.

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