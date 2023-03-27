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Основатель Alibaba Джек Ма появился на публике после долгого пребывания за границей

  • 27.03.2023, 21:48
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Основатель Alibaba Джек Ма появился на публике после долгого пребывания за границей
Джек Ма

Он «ушел в подполье» в 2020 году после критики финансовых регуляторов Китая.

Основатель Alibaba Джек Ма впервые за долгое время появился на публике. Об этом сообщает BBC.

58-летний Джек Ма не появлялся на публике с тех пор как в 2020 году выступил с критикой финансовых регуляторов Китая. Теперь он появился в школе в Ханчжоу. Недавно он вернулся в Китай после более чем годового пребывания за границей.

Газета, принадлежащая Alibaba, сообщила, что он сделал короткую остановку в Гонконге, где встретился с друзьями, а также ненадолго посетил международную художественную ярмарку Art Basel. Сообщается, что Ма путешествовал по разным странам, чтобы узнать о сельскохозяйственных технологиях.

Его видели в разных странах, включая Испанию, Нидерланды, Таиланд и Австралию. Также в ноябре прошлого года газета Financial Times сообщила, что Ма уже полгода живет в Токио.

Джек Ма, бывший преподаватель английского языка, встретился с работниками и осмотрел классы школы Yungu в Ханчжоу, городе, где находится штаб-квартира Alibaba. Во время пресс-конференции он рассказал о потенциальных вызовах искусственного интеллекта для образования.

«ChatGPT и подобные технологии – это лишь начало эры искусственного интеллекта. Мы должны использовать искусственный интеллект для решения проблем, а не контролировать его», – сказал он.

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