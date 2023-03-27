Германия планирует в пять раз увеличить военную помощь Украине

Германия планирует в пять раз увеличить военную помощь Украине3
- 27.03.2023, 22:47
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Берлин хочет довести ее до более чем 15 миллиардов евро.
Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро, сообщает Der Spiegel.
«Вооруженная помощь Украине значительно расширяется», — говорится в материале.
Отмечается, что Германия хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.
«Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро», — добавили журналисты.
25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Всего Берлин согласился отправить защитникам Украины 18 Leopard.
15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.