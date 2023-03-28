КГБ включил бывшего следователя Юшкевича и еще трех человек в список «террористов» 28.03.2023, 0:49

Теперь в списке 1041 человек.

Комитет госбезопасности обновил список лиц, причастных «к террористической деятельности». В него вошли еще четыре человека, среди которых экс-следователь Евгений Юшкевич.

В список, датированный 27 марта 2023 года, были добавлены:

57-летний житель Минска Александр Гридюшко. Правозащитники указывают, что в конце декабря 2022 года его приговорили к 4 годам лишения свободы по ст. 369 (Оскорбление представителя власти), ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ст. 368 (Оскорбление Лукашенко) и ст. 130 (Разжигание вражды или розни) УК Беларуси. Признан политзаключенным;

33-летний минчанин Евгений Юшкевич. Бывшего следователя в конце 2022-го приговорили к 11 годам лишения свободы по ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 293 (Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества) и ст. 130 (Разжигание вражды или розни) УК Беларуси. Признан политзаключенным;

53-летний минчанин Андрей Волосач. В декабре его приговорили к 6 годам колонии по ст. 368 (Оскорбление Лукашенко), ст. 369 (Оскорбление представителя власти), ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем), ст. 130 (Разжигание вражды или розни), ст. 391 (Оскорбление судьи или народного заседателя) УК Беларуси. Признан политзаключенным;

38-летний житель Минской области Сергей Уласовец. В перечне КГБ указано, что он обвиняется по ст. 289 (Акт терроризма) и ст. 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) УК Беларуси.

Теперь в списке «террористов» 1041 человек.

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