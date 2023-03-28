закрыть
28 марта 2023, вторник, 2:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Всемирный банк допустил «потерянное десятилетие» в мировой экономике

  • 28.03.2023, 2:39
Всемирный банк допустил «потерянное десятилетие» в мировой экономике

Рост ВВП в ближайшие годы может упасть на треть по сравнению с первой декадой столетия.

В мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие», заявил главный экономист и старший вице-президент по экономике развития Всемирного банка Индермит Гилл, сообщается на сайте организации.

«Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решить растущий спектр уникальных для нашего времени проблем — хронической бедности, различий в доходах и изменения климата», — сказал Гилл.

Однако с этим снижением можно справиться, отметил экономист. По его словам, власти должны стимулировать труд, повышать производительность и стимулировать инвестиции.

Всемирный банк опубликовал доклад «Падение долгосрочных перспектив роста: тенденции, ожидания и политика». В нем отмечено, в 2022-2030 годах произойдет снижение глобального потенциального роста ВВП до 2,2% в год — это на треть меньше, чем было в 2000-2010-х. Для развивающихся стран ожидается падение с 6% в первой декаде XXI века до 4% в период до 2030 года. «Это снижение будет намного круче в случае глобального финансового кризиса или рецессии», — отметили в докладе.

В этой связи организация призвала государства взять курс на «устойчивую политику, ориентированную на рост». Таким образом можно достичь повышения уровня глобального потенциального роста ВВП до 2,9%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин