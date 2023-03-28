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Украина получила от Бельгии 36 тонн энергетического оборудования

  • 28.03.2023, 4:19
Украина получила от Бельгии 36 тонн энергетического оборудования

Украине уже начала подготовку к осенне-зимнему периоду.

Украина получила от Бельгии свыше 36 тонн оборудования для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко в Брюсселе встретился с министром энергетики Бельгии Тиной Ван дер Стратен и поблагодарил Бельгию за оказанную гуманитарную помощь.

«Наши европейские партнеры понимают важность подготовки Украины к осенне-зимнему периоду и помогают Украине оборудованием и топливом», - отметил Галущенко.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, интеграции украинского и европейского энергетических рынков, а также возможного сотрудничества в сфере киберзащиты энергосистем.

Сообщается, что, в частности, Украина предлагает международным компаниям использовать украинские подземные хранилища для хранения природного газа.

Кроме того, Украина рассчитывает на большой потенциал собственной добычи газа и рассматривает свое участие в совместных с ЕС закупках газа для формирования резервов.

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