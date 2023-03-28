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Honor выпустит смартфон Play 7T с огромным аккумулятором

  • 28.03.2023, 5:04
Honor выпустит смартфон Play 7T с огромным аккумулятором

Емкость аккумулятора составит 6000 мАч.

Во вторник, 28 марта, компания Honor представит смартфон Play 7T, однако его технические характеристики и фото уже раскрыты. Новинка получит 6,47-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Будут представлены модификации с 128 и 256 ГБ встроенной памяти, однако оперативной памяти в обоих случаях — 8 ГБ, передает «Онлайнер».

Предполагается, что Honor Play 7T работает на 7-нм чипе Dimensity 6020. Емкость аккумулятора составит 6000 мАч, в качестве операционной системы — Android 13 с фирменной оболочкой Magic OS 7.1.

Звучат предположения, что Honor Play 7T является вариацией на базе Honor Play 40 Plus, который вышел в октябре прошлого года.

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