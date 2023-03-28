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«Поздравляю, ваша прибыль $7363»

  • 28.03.2023, 7:53
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«Поздравляю, ваша прибыль $7363»

Белоруску позвали инвестировать — но выйти из схемы не так просто.

Истории о пассивном доходе выглядят красиво, но у Кристины случилась неприятность. В итоге ни денег, ни дохода — только переписка с подозрительными лицами, заблокированная карточка и понимание, как теперь делать нельзя. Onliner.by разбирает очередную схему быстрых инвестиций, в которую зовут белорусов.

Теперь Кристина понимает: некоторые моменты должны были насторожить в самом начале, но кто знал, как все обернется. К счастью, потери были не такими большими, но схема продолжает действовать — будьте бдительны и не попадайтесь.

Реклама инвестиций попалась Кристине в Instagram, стартовать можно было от 1700 рублей.

— Там утверждали, что возвращают деньги в полном объеме, даже если не получится инвестирование, так как работают более 7 лет и дорожат репутацией. Плюс каждый день выкладывали скрины с как бы отзывами довольных клиентов.

Кристина связалась в Telegram с человеком, который в профиле был подписан как Алена.

— Изначально я перевела 2000 рублей, просто на карточку какого-то мужчины в белорусском банке, потом еще 40. Еще 36 рублей составила комиссия банка за переводы.

Потом Алена поделилась радостными новостями: она сделала «глубокий фундаментальный анализ акций», если добавить еще 15 тысяч, то получится «шикарный профит».

Кристина ответила, что таких денег у нее нет, но наутро ее все равно ждал сюрприз — одной ночи хватило, чтобы заработать якобы $7363.

Чтобы вывести деньги, нужно было заплатить 13% налога.

— Я поняла, что это схема развода, позвонила в банк и на всякий случай заблокировала свою валютную карточку, с которой делала переводы. После этого мне стали настойчиво сбрасывать фото паспорта, уверять, что я могу перевести хотя бы минимальную сумму в районе 25 тысяч российских рублей (больше 800 белорусских рублей).

Инвестиционный совет, который Кристина получила бесплатно, — попробовать занять денег у друзей или в крайнем случае взять кредит, чтобы оплатить те самые 13%.

Как только они начинают разводить в начале, пока не перевел деньги, они отвечают медленно, как будто они не особо заинтересованы, чтобы ты участвовал.

Потом я уже почитала в интернете, как работает эта схема. Изначально я не заметила, но они постоянно меняют название своего канала, их уже потом невозможно найти в Telegram.

Не дождавшись денег, Кристину просто заблокировали в переписке.

— Я и раньше вкладывала деньги, но понимаю, что логично с одной тысячи заработать 50—60 рублей. В этот раз включился режим блондинки, и я потеряла деньги. Понимаю, что их уже не вернуть, потому что у меня их не украли с карточки, я переводила их сама. Пусть сумма не такая огромная, но эти деньги не были лишними, лучше бы я съездила отдохнуть.

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