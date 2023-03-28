Скандинавский холод захватывает Беларусь 3 28.03.2023, 8:27

5,390

Весна берет передышку.

В Беларуси ожидается изменение погодных условий и похолодание из-за вторжения полярных воздушных масс со Скандинавии в Центральную Европу и формирования южного циклона над Румынией.

Во вторник, 28 марта, на западе и центре страны начнут поступать холодные и неустойчивые воздушные массы, вызывая осадки и усиление ветра, а на востоке сохранится влияние теплых воздушных масс. Температурный фон будет довольно контрастный: ночью от -2°С по западу до +9°С в юго-восточных районах, дневные максимумы будут колебаться от -2°С до +4°С, в восточных районах на середину дня +5 +11°С.

Ожидается сложная погода с возможными сильными осадками, местами метелью, слабым гололедом и ухудшением видимости на дорогах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».