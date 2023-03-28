Скандинавский холод захватывает Беларусь

Скандинавский холод захватывает Беларусь3
- 28.03.2023, 8:27
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Весна берет передышку.
В Беларуси ожидается изменение погодных условий и похолодание из-за вторжения полярных воздушных масс со Скандинавии в Центральную Европу и формирования южного циклона над Румынией.
Во вторник, 28 марта, на западе и центре страны начнут поступать холодные и неустойчивые воздушные массы, вызывая осадки и усиление ветра, а на востоке сохранится влияние теплых воздушных масс. Температурный фон будет довольно контрастный: ночью от -2°С по западу до +9°С в юго-восточных районах, дневные максимумы будут колебаться от -2°С до +4°С, в восточных районах на середину дня +5 +11°С.
Ожидается сложная погода с возможными сильными осадками, местами метелью, слабым гололедом и ухудшением видимости на дорогах.