«Белорусским властям стоит начинать бояться» 28.03.2023, 8:41

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Под стоп-кран режима подложили бомбу.

Телеграм-канал «Письма к дочери» пишет о том, чем грозит размещение ядерного оружия для белорусского режима.

— Поскольку наземная интервенция пошла по полному плану и впереди замаячила перспектива отрицательного наступления в сторону Крыма, российские власти решили нанести удар по врагу там, где у них это получается лучше всего. Вербальными интервенциями в виртуальном пространстве.

Потому что в виртуальном пространстве вербальных интервенций вторая армия мира уже давно взяла Киев за три дня. И, раз рассказы про ядерный пепел больше не действуют, так Путин объявил, что к лету разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Но за год войны на Западе уже выработался иммунитет к вербальным интервенциям. Слишком часто старший союзник обещал раскатать мир в ядерный пепел. Кто хотел испугаться, тот уже испугался, а потом устал бояться.

Поэтому, для специальной операции практические последствия будут примерно такими же, как угрозы затопить Великобританию. То есть, никакими.

А вот белорусским властям, по-моему, стоит начинать бояться. (Хотя, они, судя по всему, не переставали бояться с 2020 года). Вот в прежние, довоенные времена, наличие ядерной бомбы в пределах шаговой доступности, могло бы, конечно, обеспечить белорусским властями надежные гарантии безопасности. Потому что в довоенные времена Запад пребывал в состоянии счастливой летаргии и предпочитал лишний раз не рисковать, а искать компромиссы.

Но союзники за этот год сделали все, чтобы его разбудить. И в этой новой реальности ядерное оружие на самом деле создает для белорусских властей только новые риски. Потому что, Запад наконец усвоил, что договариваться с союзниками — совершенно бесполезное занятие. Поэтому перспектива размещения в Беларуси ядерной бомбы не станет поводом для того, чтобы искать компромиссы, но может стать стимулом, чтобы найти способы устранения угрозы.

По крайней мере, для ближайших белорусских соседей. Вот белорусский телевизор, еще даже не получив в свои руки бомбу, уже пригрозил расплавить Варшаву и затопить Вильнюс. Так я подозреваю, что в Варшаве и Вильнюсе может возникнуть соблазн сделать что-нибудь превентивное, чтобы позаботиться о своей безопасности.

Ну и, конечно, размещение ядерного оружия сильно уменьшает шансы белорусских властей о чем-нибудь сепаратно договориться с Западом, когда бронепоезд старшего союзника пойдет под откос. Вот если вдруг у младшего союзника возникнет соблазн дернуть стоп-кран и сойти на полпути, то теперь ему под этот стоп-кран подложили бомбу.

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