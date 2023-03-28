Украина обнуляет российских командующих Александр Коваленко

28.03.2023, 9:17

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Александр Коваленко

Бессмысленная рокировка бессмысленных кадров.

Украинские города нивелируют российских «командующих»... Соледар обнулил Евгения Пригожина, теперь мы видим, как Угледар обнуляет Рустама Мурадова, который с ноября 2020 по сентябрь 2021 был командующим «миротворческого» контингента РФ в Карабахе.

Но это ситуативный момент, к которому мы уже давно привыкли — бессмысленная рокировка бессмысленных кадров. Кто знает, возможно, Мурадова вернут опять в Карабах, особенно сейчас, когда там отмечается эскалация и где очень нужен неудачник, на которого повесят еще одно фиаско.

Разумеется, хотелось бы официального подтверждения, но дыма без огня, особенно в РФ, не бывает, а потому рассматриваем эту ситуацию именно с тех позиций, о которых все только и говорят. Тем более, что гнать Рустама поганой метлой есть за что, только менять особо нет на кого.

И все же, Угледар... Командование оккупантов не оставило планов по захвату этого городка и для них это жизненно важно. С другой стороны, отсутствие необходимого ресурса вынудило их с середины февраля снизить интенсивность штурмовых действий и перейти в состояние восстановления боеспособности.

Восстановление боеспособности той группы, что штурмовала Угледар, может занять от полутора до двух месяцев. И это важно. Ведь с учетом снижения интенсификации штурмовых действий в угледарском направлении оккупантов с середины февраля, процесс восстановления уже проходит полуторамесячный промежуток.

Середина либо конец апреля могут стать очередным этапом активизации РОВ на угледарском направлении, к этому времени группировка войск «Восток» обзаведется новым командующим, который будет демонстрировать верховному «высокий» уровень эффективности на Т-62М.

Для защитников Угледара не особо радужная перспектива, но о чем это говорит? Это говорит о том, что на бахмутском и авдеевском направлениях может значительно снизится давление, поскольку новое лицо попробует выслужиться перед верховным посредством захвата Угледара.

Многих волнует вопрос — получится ли? Отвечу однозначно — нет. Это обусловлено рядом объективных факторов, но главное то, что имеющийся у РОВ ограниченный ресурс будет направлен туда, где его перемелют в мелкий фарш, что лишь усилит наши позиции по другим локациям и направлениям.

Александр Коваленко, Telegram

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