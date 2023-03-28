Белорусский режим всё запорол 1 Telegram-канал «Нашы грошы»

28.03.2023, 9:25

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ФОТА: PIXABAY.COM

Почему экономический кризис в Беларуси не может стать временем новых возможностей

Белстат опубликовал данные о динамике и структуре валового регионального продукта за февраль. Мы видим, что экономика все еще находится в глубокой рецессии, но с проктологической точки зрения эта глубина выглядит чуть оптимистичнее, чем раньше.

По отношению к январю-февралю прошлого года спад экономики составил 3,6% по стране в целом, при этом «отрицательный рост» охватывает все регионы без исключения. Отдельно стоит отметить, что самые печальные показатели демонстрирует столица (минус 6,3%), в то время как в Минской области спад существенно сократился (минус 4,8% при минус 8,2% в прошлом месяце), а Гродненская область вообще может в следующем месяце выйти в ноль или даже в плюс (сейчас — минус 0,5%).

Говоря о макроэкономических показателях, важно понимать, как кризис влияет на экономику. Само по себе слово «кризис» несет негативную коннотацию, и мы действительно видим множество неприятных, связанных с ним последствий: инфляция, снижение потенциала экономики, банкротства, падение уровня жизни, рост неполной занятости и многое другое.

Но, в то же время, в большинстве экономических теорий отмечается, что кризис несет в себе и возможности. Давайте посмотрим, что это за возможности, и может ли Беларусь их реализовать.

Кризис помогает стимулировать экономику. Дело в том, что он дает возможность выявлять явные и скрытые негативные тенденции, которые копились порой долгие годы, и при грамотном руководстве страны правильно распределить усилия на их лечение. К сожалению, в Беларуси это не работает, так как власти, вместо того чтобы выявить проблемы и постараться их решить, предпочитают их «развидеть». Причем в самом буквальном смысле этого слова, например, закрывая статистику по проседающим отраслям.

Кризис способствует росту конкурентоспособности. В непростые времена может падать курс национальной валюты, это делает продукцию страны более востребованной за рубежом. Мы это увидели на примере прошлого года, когда белорусские товары за счет резкого ослабления белорусского рубля к российскому (пусть и отчасти рукотворному) стали привлекательны для российских потребителей. Это позволило отечественным товарам активнее конкурировать в России, да и на полках белорусских магазинов тоже.

К сожалению, в этом году и это преимущество под вопросом. Потому что и полки уже заполнены, и возможности по конкурентоспособности стали ограничены. Российский рынок, хоть и выглядит бездонным, таковым для нас отнюдь не является. К тому же, приходу белорусов рады далеко не все российские производители. А «курсовой эффект» постепенно сходит на нет.

Кризис позволяет принять непопулярные решения. Говоря просто, когда и так все летит к чертям, можно объяснить населению, что надо потерпеть, провести чувствительные для общества реформы (например, повышение пенсионного возраста или реформу сектора госпредприятий), зато после получить результат, от которого все выиграют. И вновь в Беларуси эти возможности используют специфически. Как правило, они направлены не на оздоровление экономики, а лишь для решения сиюминутных политических проблем. И, как показывает практика, в дальнейшем эти непопулярные решения приводят к еще большим проблемам.

Кризис — это переток капиталов. Мы говорим о тенденции, при которой из банков деньги уходят в реальный бизнес, ведь нередко предприятиям, для того чтобы восстановиться, требуются приличные вливания. И здесь у нас проблемы. Сегодня на банки оказывается колоссальное давление, направленное на то, чтобы свободные деньги, которые образовались в экономике, пустить на поддержку не перспективных направлений, а зомби-предприятий. В итоге страдают и банки, и частный бизнес, и экономическая ситуация в стране в целом, так как ведет это к росту неплатежей, рассчитываться с которыми в итоге приходится бюджету.

В сухом остатке мы видим печальную картину: правительство Беларуси, получив большинство из возможных негативных последствий кризиса, умудряется при этом запороть буквально все возможные плюсы.

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