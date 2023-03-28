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Ночью россияне выпустили по Украине 15 дронов-камикадзе

  • 28.03.2023, 9:28
Ночью россияне выпустили по Украине 15 дронов-камикадзе

14 из них сбиты украинскими силами ПВО.

В ночь с 27 на 28 марта Россия нанесла массированную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе. В Генштабе ВСУ уточнили, что всего россияне выпустили 15 ударных беспилотников Shahed. Почти все из них сбили украинские силы ПВО.

«Ночью, для нанесения авиаударов, противник задействовал 15 ударных БпЛА типа «Шахед-136». 14 из них уничтожены нашими защитниками. Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины», - отметили в Генштабе.

При этом, по словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попка, в воздушном пространстве столицы противовоздушная оборона сбила 12 БпЛА Shahed.

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