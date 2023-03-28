Литовские пограничники назвали причину увеличившихся очередей на границе 28.03.2023, 9:41

Увеличение количества офицеров и пограничников не помогло бы.

В Государственной пограничной службе Литвы (VSAT) сообщили, что на самом деле стали медленнее проверять машины следующие из и в Беларусь. Но дело не в лени пограничников и таможенников, а наоборот, в старательности.

Пресс-секретарь ведомства Гедрюс Мишутис рассказал, что сами литовские пограничники управляются за пару минут с проверкой документов, передает LRT. А вот нагрузка таможенников куда больше, ведь им надо искать контрабанду и подсанкционные товары.

«Поскольку в отношении России, Беларуси введены санкции, груз санкционирован, его проверяют наши коллеги из таможни, что, естественно, занимает больше времени. Пограничник проверяет документ за две минуты, но дольше таможенные процедуры, дольше проверяется грузовик», — рассказал представитель пресс-службы VSAT.

Теперь стало понятно, почему в ГПК Беларуси все время вспоминают некие нормы пропуска автомобилей. Просто в Литве и Польше они снизились после введения санкций.

Очереди на границе Литвы и Беларуси увеличились и из-за решения властей Польши закрыть часть КПП. В итоге многие перевозчики переориентировались на пересечение именно литовской границы.

«Естественно, что при такой загрузке КПП со своей инфраструктурой, которые к этому не приспособлены, просто не могут обслуживать такое количество грузовиков. Увеличение количества офицеров и пограничников не помогло бы, потому что на пункте несколько полос движения и они просто забиваются. Как в Вильнюсе бывают пробки после работы или утром, так и там, вторая причина – это инфраструктура, которая не может выдержать такую нагрузку», – подчеркнул он.

Гедрюс Мишутис назвал среди причин появления очередей и «неравномерную работу» пограничных и таможенных служб Беларуси. Однако представитель VSAT не стал драматизировать текущую ситуацию и упомянул, что были дни и похуже.

«Время ожидания грузовика, стоявшего в конце очереди, в Райгарде, пересечение границы пришлось бы ждать 37 часов, в Шальчининкае — 48 часов, в Мядининкае — 69 часов, а в Лаворишкес в 21», — отметил он.

«Они (очереди — Ред.) там постоянно, может, сейчас немного дольше, но были дни и похуже. Сейчас я бы не сказал, что ситуация ужасная, но очереди немного длиннее, чем обычно», — сказал Гедрюс Мишутис.

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