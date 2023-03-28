Telegram-канал: Чиновники недовольны Лукашенко 7 28.03.2023, 9:52

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Совмин и банковский сектор превращаются в скрытую «оппозицию»

Специализирующийся на инсайдах из окружения Лукашенко Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет о конфликте внутри номенклатуры:

— Служба безопасности закрытым пакетом представила на стол Лукашенко аналитическую записку, суть которой отображает уровень одобрения его действий. В записке говорится о том, что ряд высших должностных лиц государства все чаще неодобрительно относятся к его решениям на протяжении последнего года.

Основные направления критики: открытие границ для агрессии в Украину, размещение войск РФ, бесперспективное и тупиковое положение экономики и курс на изоляцию страны.

Источники не сообщают конкретных данных, но нам известна реакция самого Лукашенко. Он взял паузу на обдумывание, т. к. масштаб неодобрения настолько широк, что замена специалистов высшего кадрового звена может нанести ещё больший вред.

Особенно настораживающая ситуация по линии Совмина и банковского сектора. Чиновники «от реального сектора экономики и финансов» по сути медленно превращаются в скрытую «оппозицию», т. к. они становятся «крайними» и «стрелочниками» из-за экономического и финансового провала. В любой другой ситуации они подлежат показательной зачистке и замене на более лояльных. Но зачистка этого управленческого звена невозможна, т. к. качественной замены осуществить в ближайшее время не удастся за неимением альтернативы. Отставные силовики на этих позициях бесполезны.

Ситуация, как пишет Telegram-канал, становится проблемой для Лукашенко:

— Диктатор часто ссылается на совещаниях на «саботаж», запугивает «хозяйственников» и «яйцеголовых», что ещё больше вызывает отторжение в умах, практически загнанных в угол и бессильных изменить ситуацию чиновников.

Самоубийство Владимира Макея стало холодным душем для многих чиновников первого дивизиона. Лукашенко начинает чувствовать, что «перегибает палку». Нам известно, что под его «паранойю» попало большинство «гражданских» чиновников высшего звена и даже приближенные «военные» чиновники, включая Сергеенко, Ковальчука, Пиневича.

Кадровые перестановки не заставят себя ждать, т. к. по нашим данным от Службы безопасности, уровень паранойи у Лукашенко достиг невиданного за 30 лет масштаба.

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