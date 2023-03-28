ВСУ будут использовать тактику, которая удивит НАТО 2 28.03.2023, 9:56

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Военный эксперт из США озвучил тактику Киева.

Украина не начнет свое контрнаступление на российские войска в «стиле НАТО»: для подобного штурма Киеву не хватает авиации, включающей вертолеты и истребители. Именно она и предусматривает массированную атаку с воздуха на позиции вражеской армии.

К такому выводу пришли эксперты, которые детально изучили военную технику и оснащение украинского защитника, информирует издание The Wall Street Journal.

При этом эти же эксперты заявляют, что ВСУ начнут свое контрнаступление с использованием высокоточного оружия наземного базирования с ракетами дальнего радиуса действия.

Премьер-министр Польши Моравецкий признался, что контрнаступление ВСУ будет проходить «очень и очень сложно», так как не стоит недооценивать армию Путина.

Украинские защитники проходят тренировки в Европе, чтобы научиться пользоваться современными видами оружия. Однако перспективы Киева будут зависеть от способности координировать различные виды войск в так называемых общевойсковых маневрах.

К сожалению, Украине не удастся начать штурм позиций врага по принципу НАТО. Для этого необходимо полностью контролировать небо. Именно так США начали свою военную операцию против Ирака в 1990-х годах.

Со слов подполковника армии США Джона Нагла, у Киева нет не только необходимого количества авиации, но и ее поддержки с земли.

Скорее всего, ВСУ начнут свое контрнаступление с использованием РСЗО и артиллерии, способной бить на расстояние дальше 120 км.

Этот диапазон в сочетании с разведданными из украинских и западных источников должен позволить ВСУ нацеливаться на оккупантов, находящихся далеко за линией фронта. Украинские защитники за последний год нанесли крупные удары по вражеским логистическим базам, командным центрам и линиям снабжения. Цель таких ударов — изолировать подразделения на поле боя, подорвать их боеспособность и посеять смятение в рядах оккупантов.

После артобстрела в бой пойдет пехота во главе с танками, уверен Нагл. Такую тактику всегда используют американцы на поле боя, но разница в том, что у Киева будет не так много танков, как того бы хотелось.

И если танки из Европы уже почти все прибыли в Украину, то американские M1 Abrams придется ждать не раньше осени.

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