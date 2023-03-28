«С тех пор в магазины я почти не ходила» 6 28.03.2023, 10:14

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Белоруска рассказала, как отказалась от бумажных денег.

Примерно десять лет назад Валерия начала отдаляться от бумажных денег и теперь все вопросы решает онлайн — будь то оплата «коммуналки», покупка продуктов, благотворительность или даже отдых на море. Каково это — отказаться от налички? Есть ли в этом смысл? Onliner.by рассказал историю белоруски и проверил, легко ли выжить без купюр в большом городе.

«Даже на пункты самовывоза не хочется тратить время»

— В отличие от многих девушек, я никогда не была шопоголиком. Мне не нравились походы по магазинам и учтивые продавцы, интересовавшиеся, чем помочь. Тем не менее посещать торговые точки все же приходилось. Пока 11 лет назад у меня не родилась дочь — времени стало не хватать. Я не могла позволить себе по пять минут выбирать йогурт или тратить целый день на покупку одежды, — рассказывает Валерия.

Уже тогда белоруска активно заказывала вещи с AliExpress. Конечно, площадка не удовлетворяла все «хотелки» клиентки, поэтому свидания с кассирами все еще случались — но со временем все реже: многое уже можно было купить, не выходя из дома. Валерию это полностью устраивало, хотя ждать приходилось довольно долго. А потом появилась «Е-доставка» — и жить стало еще проще.

— Пару раз попробовала заказать еду — получилось. С тех пор в магазины я почти не ходила — только тогда, когда дома что-то заканчивалось, а назавтра должны были прийти гости. Это бывало не часто, но, чтобы избежать подобного впредь, я в течение недели составляю список из того, что пригодится на следующей. Все стараюсь предугадать — будь то мясо, стиральный порошок или крупы. Бывает, просчитаюсь: сильно хочется мороженого, а в холодильнике пусто. Все равно не побегу в продуктовый, перетерплю, — продолжает собеседница.

Если вдруг курьер привозил надорванную коробку кефира или несвежие овощи, девушка обращалась в службу доставки. Там реагировали быстро: минчанке либо возвращали деньги, либо меняли плохой товар на качественный. Такое отношение укрепило ее веру в интернет-магазины. Постепенно вещи, которые она прежде выбирала в офлайн-точках, уступили место предложениям в сети. И если раньше она еще могла заставить себя пойти в торговый центр, теперь все покупает в онлайне: книги, технику, одежду и даже надувной бассейн на дачу. За все, естественно, расплачивается картой.

— В интернете ты не ограничен ни марками, ни фасоном. Я сразу выбираю несколько вещей и заказываю их на дом: не хочется терять время даже на пункты самовывоза. Если что-то не пришлось по вкусу или не подошло, отдаю обратно доставщику. В таком случае Wildberries требует плату за возврат, но лучше я потрачу пару рублей, чем отправлюсь в торговый центр: дорога выйдет дороже, — добавляет белоруска. — Найти одежду для ребенка сложнее: то дочке что-то не нравится, то не тот размер. Но и это не проблема. Не с первого, так со второго раза получим желаемое.

В салонах красоты Валерия рассчитывается «пластиком». Долги возвращает через мобильное приложение. Коммунальные платежи, налоги на сдачу квартиры и страховку на автомобиль, школьное питание и кружки ребенка, благотворительные взносы в детский хоспис и приюты для животных — только онлайн. Чтобы ничего не забыть, белоруска ставит в телефоне напоминалки. Но к автооплате никогда не прибегает: мало ли спишется лишнее.

— Путешествия я тоже оплачиваю в интернете, стараясь свести общение с туроператорами к минимуму. Выбираю интересный маршрут, они выставляют счет, я перевожу деньги — на этом все, — добавляет минчанка. — Можно предположить, что в будущем их услуги вовсе не понадобятся и эти специалисты потеряют работу. Зато у других ее станет больше. Например, у разработчиков программ, так как увеличится интерес к безналичным платежам. Но, думаю, и операторы не останутся у разбитого корыта.

Родителям Валерии, что и понятно, привычнее банкноты и монеты. Только в разгар коронавируса старшее поколение временно отказалось от налички. Но когда болезнь поутихла, близкие снова вернулись в магазин.

— Им нравится выбирать продукты и покупать вещи лишь после того, как они на них посмотрят. Моей дочке, наверное, тоже сложно будет перейти на онлайн-формат: она получает удовольствие от походов по магазинам. Я же, чтобы сэкономить время, лучше выберу товар по фото, начитаюсь отзывов в интернете, побеседую о плюсах и минусах по телефону с консультантом. Мне так проще и удобнее, — говорит белоруска.

Мини-эксперимент. А если жить вообще без кеша?

Мне, в отличие от Валерии, не принципиально, «пластик» или «бумага». Хотя, конечно, карточка упрощает жизнь. Ее я прикладываю к турникетам в метро — и никогда не стою в очереди за проездным или жетонами. С ней же прямиком направляюсь к кассам самообслуживания в супермаркетах. Только картой можно оплатить приложение для создания красивых визиток и резюме или парковку напротив железнодорожного вокзала (тут есть и другие способы: отправить SMS или USSD-запрос, но наличку за стоянку не примут).

С вокзалом у меня однажды приключилась такая история.

«Ваш билет на другое число, я не могу пропустить вас», — загородив вход в вагон, сказала молодая проводница за пять минут до отправления поезда. «Быть такого не может», — подумала я, глянула на дату и… девушка была права: я перепутала билеты и теперь не попаду на Новый год домой. Рейсов больше нет, сбегать в кассу не успею. Что остается? Уговорить начальника поезда взять плату наличкой. Хоть так нельзя, в тот раз сделали исключение — через несколько часов я оказалась в кругу семьи. Было это накануне 2013 года, а привычка иметь при себе рублей 10—20 сохранилась до сих пор.

Случись та зимняя история сейчас, скорее всего, проблем бы не возникло: оформила бы билет в интернете прямо у входа в вагон. А если бы позволяло время, сбегала бы на вокзал к терминалу самообслуживания.

Каждая сложная система периодически дает сбой. Пару лет назад я купила воду за 2 рубля — а оказалось, что со счета сняли 20. Заблудшие деньги вернулись где-то через полгода. Офлайн-магазины тоже иногда грешат неточностями.

Но и к наличке вопросы имеются, особенно к копейкам — они ведь успешно паразитируют в квартире: на полках, холодильнике, в стиральной машине, за диваном. Есть места, где без них не обойтись — например, в автобусах в маленьких населенных пунктах, где до сих пор работают кондукторы. «Я тебя заставлю еще и за багаж заплатить», — кричала одна из них, показывая пальцем на мою небольшую сумку, пока я объясняла: денег нет, воспользуюсь сервисом «Оплати».

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