закрыть
28 марта 2023, вторник, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«С тех пор в магазины я почти не ходила»

6
  • 28.03.2023, 10:14
  • 3,998
«С тех пор в магазины я почти не ходила»

Белоруска рассказала, как отказалась от бумажных денег.

Примерно десять лет назад Валерия начала отдаляться от бумажных денег и теперь все вопросы решает онлайн — будь то оплата «коммуналки», покупка продуктов, благотворительность или даже отдых на море. Каково это — отказаться от налички? Есть ли в этом смысл? Onliner.by рассказал историю белоруски и проверил, легко ли выжить без купюр в большом городе.

«Даже на пункты самовывоза не хочется тратить время»

— В отличие от многих девушек, я никогда не была шопоголиком. Мне не нравились походы по магазинам и учтивые продавцы, интересовавшиеся, чем помочь. Тем не менее посещать торговые точки все же приходилось. Пока 11 лет назад у меня не родилась дочь — времени стало не хватать. Я не могла позволить себе по пять минут выбирать йогурт или тратить целый день на покупку одежды, — рассказывает Валерия.

Уже тогда белоруска активно заказывала вещи с AliExpress. Конечно, площадка не удовлетворяла все «хотелки» клиентки, поэтому свидания с кассирами все еще случались — но со временем все реже: многое уже можно было купить, не выходя из дома. Валерию это полностью устраивало, хотя ждать приходилось довольно долго. А потом появилась «Е-доставка» — и жить стало еще проще.

— Пару раз попробовала заказать еду — получилось. С тех пор в магазины я почти не ходила — только тогда, когда дома что-то заканчивалось, а назавтра должны были прийти гости. Это бывало не часто, но, чтобы избежать подобного впредь, я в течение недели составляю список из того, что пригодится на следующей. Все стараюсь предугадать — будь то мясо, стиральный порошок или крупы. Бывает, просчитаюсь: сильно хочется мороженого, а в холодильнике пусто. Все равно не побегу в продуктовый, перетерплю, — продолжает собеседница.

Если вдруг курьер привозил надорванную коробку кефира или несвежие овощи, девушка обращалась в службу доставки. Там реагировали быстро: минчанке либо возвращали деньги, либо меняли плохой товар на качественный. Такое отношение укрепило ее веру в интернет-магазины. Постепенно вещи, которые она прежде выбирала в офлайн-точках, уступили место предложениям в сети. И если раньше она еще могла заставить себя пойти в торговый центр, теперь все покупает в онлайне: книги, технику, одежду и даже надувной бассейн на дачу. За все, естественно, расплачивается картой.

— В интернете ты не ограничен ни марками, ни фасоном. Я сразу выбираю несколько вещей и заказываю их на дом: не хочется терять время даже на пункты самовывоза. Если что-то не пришлось по вкусу или не подошло, отдаю обратно доставщику. В таком случае Wildberries требует плату за возврат, но лучше я потрачу пару рублей, чем отправлюсь в торговый центр: дорога выйдет дороже, — добавляет белоруска. — Найти одежду для ребенка сложнее: то дочке что-то не нравится, то не тот размер. Но и это не проблема. Не с первого, так со второго раза получим желаемое.

В салонах красоты Валерия рассчитывается «пластиком». Долги возвращает через мобильное приложение. Коммунальные платежи, налоги на сдачу квартиры и страховку на автомобиль, школьное питание и кружки ребенка, благотворительные взносы в детский хоспис и приюты для животных — только онлайн. Чтобы ничего не забыть, белоруска ставит в телефоне напоминалки. Но к автооплате никогда не прибегает: мало ли спишется лишнее.

— Путешествия я тоже оплачиваю в интернете, стараясь свести общение с туроператорами к минимуму. Выбираю интересный маршрут, они выставляют счет, я перевожу деньги — на этом все, — добавляет минчанка. — Можно предположить, что в будущем их услуги вовсе не понадобятся и эти специалисты потеряют работу. Зато у других ее станет больше. Например, у разработчиков программ, так как увеличится интерес к безналичным платежам. Но, думаю, и операторы не останутся у разбитого корыта.

Родителям Валерии, что и понятно, привычнее банкноты и монеты. Только в разгар коронавируса старшее поколение временно отказалось от налички. Но когда болезнь поутихла, близкие снова вернулись в магазин.

— Им нравится выбирать продукты и покупать вещи лишь после того, как они на них посмотрят. Моей дочке, наверное, тоже сложно будет перейти на онлайн-формат: она получает удовольствие от походов по магазинам. Я же, чтобы сэкономить время, лучше выберу товар по фото, начитаюсь отзывов в интернете, побеседую о плюсах и минусах по телефону с консультантом. Мне так проще и удобнее, — говорит белоруска.

Мини-эксперимент. А если жить вообще без кеша?

Мне, в отличие от Валерии, не принципиально, «пластик» или «бумага». Хотя, конечно, карточка упрощает жизнь. Ее я прикладываю к турникетам в метро — и никогда не стою в очереди за проездным или жетонами. С ней же прямиком направляюсь к кассам самообслуживания в супермаркетах. Только картой можно оплатить приложение для создания красивых визиток и резюме или парковку напротив железнодорожного вокзала (тут есть и другие способы: отправить SMS или USSD-запрос, но наличку за стоянку не примут).

С вокзалом у меня однажды приключилась такая история.

«Ваш билет на другое число, я не могу пропустить вас», — загородив вход в вагон, сказала молодая проводница за пять минут до отправления поезда. «Быть такого не может», — подумала я, глянула на дату и… девушка была права: я перепутала билеты и теперь не попаду на Новый год домой. Рейсов больше нет, сбегать в кассу не успею. Что остается? Уговорить начальника поезда взять плату наличкой. Хоть так нельзя, в тот раз сделали исключение — через несколько часов я оказалась в кругу семьи. Было это накануне 2013 года, а привычка иметь при себе рублей 10—20 сохранилась до сих пор.

Случись та зимняя история сейчас, скорее всего, проблем бы не возникло: оформила бы билет в интернете прямо у входа в вагон. А если бы позволяло время, сбегала бы на вокзал к терминалу самообслуживания.

Каждая сложная система периодически дает сбой. Пару лет назад я купила воду за 2 рубля — а оказалось, что со счета сняли 20. Заблудшие деньги вернулись где-то через полгода. Офлайн-магазины тоже иногда грешат неточностями.

Но и к наличке вопросы имеются, особенно к копейкам — они ведь успешно паразитируют в квартире: на полках, холодильнике, в стиральной машине, за диваном. Есть места, где без них не обойтись — например, в автобусах в маленьких населенных пунктах, где до сих пор работают кондукторы. «Я тебя заставлю еще и за багаж заплатить», — кричала одна из них, показывая пальцем на мою небольшую сумку, пока я объясняла: денег нет, воспользуюсь сервисом «Оплати».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин