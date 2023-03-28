закрыть
28 марта 2023, вторник, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны»

4
  • 28.03.2023, 10:38
  • 4,300
«Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны»

Экс-министр обороны Болгарии рассказал о сюрпризе для Украины.

Болгария через посредников может передать Украине старых боеприпасов на €175 млн. Такое количество способно изменить ход событий на фронте.

Об этом заявил бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев, сообщает Euractiv.

В министерстве обороны Болгарии сообщили, что передадут старые боеприпасы стоимостью почти 175 миллионов евро государственному военному заводу ВМЗ, а получат новые боеприпасы. По словам экс-министра обороны страны, цель такого решения состоит в том, чтобы наибольшее количество боеприпасов попало из складов болгарской армии в Украину.

«Это величайшее перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов - сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину», - отметил бывший министр.

По словам Ноева, у болгарской армии есть достаточное количество оружия советского образца, в котором нуждается Украина. Это изменит ход событий на фронте.

«Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны по некоторым направлениям на украинском фронте», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин