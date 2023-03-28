«Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны»4
- 28.03.2023, 10:38
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Экс-министр обороны Болгарии рассказал о сюрпризе для Украины.
Болгария через посредников может передать Украине старых боеприпасов на €175 млн. Такое количество способно изменить ход событий на фронте.
Об этом заявил бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев, сообщает Euractiv.
В министерстве обороны Болгарии сообщили, что передадут старые боеприпасы стоимостью почти 175 миллионов евро государственному военному заводу ВМЗ, а получат новые боеприпасы. По словам экс-министра обороны страны, цель такого решения состоит в том, чтобы наибольшее количество боеприпасов попало из складов болгарской армии в Украину.
«Это величайшее перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов - сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину», - отметил бывший министр.
По словам Ноева, у болгарской армии есть достаточное количество оружия советского образца, в котором нуждается Украина. Это изменит ход событий на фронте.
«Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны по некоторым направлениям на украинском фронте», - добавил он.