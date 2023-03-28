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Телеграм-канал: Пьяные российские солдаты массово убивают и калечат друг друга

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  • 28.03.2023, 10:53
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Телеграм-канал: Пьяные российские солдаты массово убивают и калечат друг друга

Наиболее сложная ситуация в Белгородской области.

Российские военные во время войны против Украины погибают не только в боях с ВСУ, они несут и небоевые потери.

Как стало известно телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», состояние правопорядка и воинской дисциплины в российской армии с начала 2023 года свидетельствует о том, что в вооруженных силах процветает пьянство. Число происшествий, преступлений и случаев гибели военнослужащих, связанных с употреблением спиртных напитков, запредельное высокое, что также является причиной резкого увеличения небоевых потерь среди личного состава (как санитарных, так и безвозвратных).

В распоряжении телеграм-канала оказалась подборка только небольшого количества преступлений и происшествий, совершенных пьяными военными.

По количеству зафиксированных правонарушений военнослужащими наиболее сложная ситуация в Белгородской области. Среди зафиксированных случаев:

22 января 2023 года военнослужащие 15-го мотострелкового батальона 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса ефрейтор Рахматуллоев С.А. и рядовой Жилясов Т.Р. распивали спиртные напитки в палатке №24. Узнав об этом старший лейтенант Дектерюк О.В. сделал замечание по факту неподобающего поведения, на что указанные военнослужащие отреагировали неадекватно и избили старшего лейтенанта Дектерюк. В результате у последнего диагностированы множественные травмы, ушибы и переломы костей.

31 января 2023 года заместитель командира взвода 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии рядовой Трембовецкий И.В. прибыл в место проживания заместителя командира 1-й мотострелковой роты по военно-политической работе капитана Степанова П.Л. и командира 3-го мотострелкового взвода 12-й мотострелковой роты лейтенанта Налетова В.М., где во время совместного распития спиртных напитков из личного оружия АК-74 застрелил указанных офицеров. 

18 февраля 2023 года военнослужащие 1015-го мотострелкового полка территориальных войск младший сержант Курцев М.С., ефрейторы Моисеев Д.А. и Петрушенко И.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбили калитку частного дома по адресу хутор Бондаренков, дом 21 и применили физическое насилие к гражданам, проживающим в доме.

28 февраля 2023 года военнослужащий 88-го саперного полка Федулов А.А. рядовой двигался по маршруту патрулирования вблизи автобусной остановки, где увидел распивающего спиртные напитки ефрейтора Абрамова И.С. с тремя гражданскими лицами, подошел к ним и также употребил спиртные напитки. Далее на фоне алкогольного опьянения произошел конфликт между рядовым Федуловым и ефрейтором Абрамовым, в результате которого рядовой Федулов снял с предохранителя, и дослав патрон в патронник, направил оружие на ефрейтора Абрамова, ефрейтор Абрамов в ответ сказал: «чего ты понтуешься, тебе все равно слабо меня завалить», взял ствол и вставил себе в рот, далее рядовой Федулов произвел один выстрел.

6 марта 2023 года военнослужащие 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии ефрейтор Петров Н.Д. и рядовой Ленин В.Г., находясь на боевых позициях употребили спиртные напитки и решив продолжить употребление, прибыли по адресу н.п. Олышаны, улица Мира, дом 18. По данному адресу проживали гражданские лица Бондаренко И.А., Бондаренко В.В. и Вязовский А.А. Ефрейтор Петров зашел в дом, а рядовой Ленин В.Г. остался на улице. Через несколько минут рядовой Ленин В.Г. услышал громкие голоса, шум ссоры, выстрелы и взрыв гранаты. На звуки выстрела прибыла резервная группа и обнаружила погибшего Вязовского А.А. и остальных участников конфликта с ранениями разной степени тяжести.

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