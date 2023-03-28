Автобус Минск-Вильнюс столкнулся со снегоуборочной техникой и съехал в кювет 28.03.2023, 10:59

1,098

Работники МЧС приехали на место ДТП лишь через час.

Рейсовый автобус Минск-Вильнюс съехал в кювет на трассе М6. Об этом «Зеркалу» сообщили читатели.

Происшествие случилось 28 марта около 07.30. По словам очевидцев, автобус столкнулся со снегоуборочной техникой, после чего оказался в кювете. В аварии никто серьезных травм не получил.

«Но сам факт того, что работники МЧС приехали только через час, а скорая вообще не приехала, чтобы осмотреть людей, настораживает», — рассказали очевидцы.

Как сообщили в МЧС, авария произошла возле деревни Шараи Воложинского района. Спасатели проводили работы по открытию заблокированных снегом дверей автобуса.

«В ДТП никто не пострадал. 18 пассажиров вернулись в Минск, 25 ждут автобус из Литвы, чтобы продолжить движение по маршруту», — добавили в МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».