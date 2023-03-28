закрыть
28 марта 2023, вторник, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Автобус Минск-Вильнюс столкнулся со снегоуборочной техникой и съехал в кювет

  • 28.03.2023, 10:59
  • 1,098
Автобус Минск-Вильнюс столкнулся со снегоуборочной техникой и съехал в кювет

Работники МЧС приехали на место ДТП лишь через час.

Рейсовый автобус Минск-Вильнюс съехал в кювет на трассе М6. Об этом «Зеркалу» сообщили читатели.

Происшествие случилось 28 марта около 07.30. По словам очевидцев, автобус столкнулся со снегоуборочной техникой, после чего оказался в кювете. В аварии никто серьезных травм не получил.

«Но сам факт того, что работники МЧС приехали только через час, а скорая вообще не приехала, чтобы осмотреть людей, настораживает», — рассказали очевидцы.

Как сообщили в МЧС, авария произошла возле деревни Шараи Воложинского района. Спасатели проводили работы по открытию заблокированных снегом дверей автобуса.

«В ДТП никто не пострадал. 18 пассажиров вернулись в Минск, 25 ждут автобус из Литвы, чтобы продолжить движение по маршруту», — добавили в МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин