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Российские пропагандисты опозорились фейком о бойцах ВСУ

  • 28.03.2023, 11:12
  • 5,312
Российские пропагандисты опозорились фейком о бойцах ВСУ

Наглядная история о том, как создается вся ложь Кремля.

Российские пропагандисты запустили постановочное видео о том, как «украинские» воины угрожали женщине с ребенком, но в итоге сами признали тот факт, что ролик – фейк. Россияне пытались дискредитировать Вооруженные силы Украины и «завирусить» видео в социальных сетях, но не вышло, пишет «Обозреватель».

Провальную информационную кампанию оккупанты пытались провернуть, активно используя Telegram-каналы страны-агрессора. Один из Z-пабликов, который сперва описывал этот случай как «настоящий», заявил: «Видео фейк. Наши [россияне] криво упражняются. В проведении подобных информационных операций нашим еще учиться и учиться».

Самое смешное, что до этого указанный Telegram-канал несколько раз репостил ролик, оскорблял воинов ВСУ и даже возмущался: мол, у «украинских» военнослужащих на машине изображение креста «как у немцев» во Вторую мировую.

Пользователи сети установили, что на видео был снят не «реальный случай», а игра российских «актеров».

Машина в кадре – это Volkswagen Amarok, на который установлен КУНГ (кузов) российского производства, который никогда не поставлялся в Украину. А место съемки – это временно оккупированная россиянами территория под Донецком (это выяснили по веткам на дороге).

Журналист и блогер Денис Казанский назвал ситуацию с этим фейком «запредельно смешной историей».

«Криворукие российские пропагандисты сняли бездарное постановочное видео о том, как «украинские фашисты» останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают по ним огонь.

То, что видео является постановочным, нормальному человеку ясно с первого взгляда. Хотя бы по актерской игре. Тем не менее военкоры-дегенераты, московские пропагандисты и прочая z-шв*ль принялись разгонять его, сопровождая причитаниями о «кровожадных бандеровцах», – отметил он.

Как указал Казанский, несмотря на то, что пропагандисты признались в неудачном фейке, российское министерство иностранных дел все равно выложило ролик в свой официальный Twitter, продолжая выдавать его за чистую монету.

«Просто наглядная история о том, как создается вся ложь Кремля об «украинских нацистах». Можно в учебники включать», – подытожил журналист.

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