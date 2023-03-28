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Расходы белорусов на здравоохранение растут

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  • 28.03.2023, 11:22
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Расходы белорусов на здравоохранение растут

При этом медиков в стране становится все меньше.

В прошлом году, по официальным данным, в сфере здравоохранения стало немного меньше занятных на 200 человек. Тенденция по оттоку кадров из отрасли длится уже который год, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

При этом статистика показывает, что несмотря на то, что пандемия медленно уходит с первых полос, расходы белорусов на здравоохранение сохраняются на высоком уровне.

В 4 квартале 2022 года это было 6,5% потребительских расходов населения. В допандемийное время показатель был около 4%. Сейчас же устойчиво выше 6%, а пик был достигнут в начале 2022 года - 7,2%. Выходит, что рост заработных плат в конце прошлого года во много уходит на таблетки?

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