Расходы белорусов на здравоохранение растут 1 28.03.2023, 11:22

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При этом медиков в стране становится все меньше.

В прошлом году, по официальным данным, в сфере здравоохранения стало немного меньше занятных на 200 человек. Тенденция по оттоку кадров из отрасли длится уже который год, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

При этом статистика показывает, что несмотря на то, что пандемия медленно уходит с первых полос, расходы белорусов на здравоохранение сохраняются на высоком уровне.

В 4 квартале 2022 года это было 6,5% потребительских расходов населения. В допандемийное время показатель был около 4%. Сейчас же устойчиво выше 6%, а пик был достигнут в начале 2022 года - 7,2%. Выходит, что рост заработных плат в конце прошлого года во много уходит на таблетки?

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