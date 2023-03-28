Владимир Фесенко: Китай мог дать негласные установки по ядерному оружию в Беларуси 4 28.03.2023, 11:24

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Пекин дистанцируется от агрессивных действий России.

На днях Путин заявил о том, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. О том, что на самом деле стоит за словами хозяина Кремля сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

— Заявление Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия — очевидный шантаж Запада. Подчеркну, не Украины, а именно Запада, поскольку с территории Беларуси ядерное оружие можно использовать как и против Украины, так и против западного направления.

Судя по всему, это давняя идея. Впервые об этом шла речь еще в 2021-ом году, до начала большой войны. Тогда Лукашенко просил о размещении ядерного оружия в Беларуси. Это была многоходовка. У него был конфликт с поляками и ЕС, а Путин это использовал для давления на Запад. Уже тогда готовилось выдвижение ультиматума США и НАТО, который и был выдвинут в конце 2021-го года.

Война все изменила. Путин намеревался добиться своих целей через быструю победу в Украине — не получилось. Решили переиграть этот сценарий и сейчас он направлен на то, чтобы попытаться испугать Запад и он прекратил поставки оружия.

Это еще и такой обмен сигналами — «на эскалацию отвечаем эскалацией». Формально поводом избрана поставка Великобританией снарядов с обедненным ураном. На самом деле это не запрещенное оружие. Оно есть и у России. Некоторые эксперты говорят, что оно использовалось и в Украине.

Для Москвы это повод вновь попугать ядерным оружием, а также сигнал «не поставляйте Украине оружие, иначе мы будем усиливать эскалацию войны в Украине». Поэтому в тот же день Путин и про танки заговорил.

Что в этой ситуации показательно — он с одной стороны пугает, а с другой показывает, что готов договариваться. Заметьте, как было сказано, что Россия будет выполнять обязательство по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Хотя еще месяц назад сам же Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в этом договоре. Такой парадокс, которого на самом деле нет.

Тогда тоже Путин сказал, что вроде бы Россия приостанавливает участие в этом договоре, но одновременно будет выполнять его нормы. Об этом отдельно говорил российский МИД.

Вот и сейчас собираются размешать ядерное оружие в Беларуси, но вместе с тем говорят, что не буду нарушать нормы Договора об СНВ.

— О чем это говорит?

— О том, что Путин держит двери открытыми для возможных переговоров. Это заявление не для конфронтации с Западом. Формально это выглядит так, а на самом деле это попытка через запугивание подтолкнуть Запад к переговорам. Но это вряд ли сработает. Эта тактика работала до большой войны, да и то не всегда. Сейчас же Путина, скажем так, не воспринимают как договороспособного партнера. Кажется, он до сих пор этого не понимает.

— На заявление Путина отреагировал Китай. МИД страны ссылается на заявление Совбеза ООН о недопущении ядерной гонки вооружений. Будет ли со стороны Китая более активная позиция по недопущению эскалации?

— Хорошо, что Китай выступает с таких позиций. Это уже не первое заявление страны против использование ядерного оружия, но пока это выглядит абстрактно. Где в этом заявлении прямая критика России или призыв не делать этого? Проблема в том, что это, подчеркну, абстрактный призыв.

Хорошо, что Китай заявляет позицию против гонки ядерных вооружений, но сомневаюсь, что это подействует на Путина. Не исключаю, что Китай негласно сказал: «Да, на словах можете пугать, но главное, чтобы ядерное оружие реально не было использовано».

Формальный нейтралитет Китая здесь проявляется, это хорошо. Китай дистанцируется от агрессивных действий России.

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