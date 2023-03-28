Нелегалы атаковали польских пограничников с территории Беларуси 4 28.03.2023, 11:58

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Опубликовано видео.

Польские пограничники в понедельник подверглись нападению с белорусской территории. В них летели камни и палки. Пограничная охрана Польши опубликовала видеозапись. Инцидент произошел на участке погранзаставы в Дубиче-Церкевне.

«Патруль польских служб был атакован группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница Польши охраняется. Бросали камнями и ветками», — рассказали в польской Погранслужбе.

Там также отметилт, что мужчины находились в приграничной зоне «с согласия белорусских служб». В кадр попали трое мужчин, которые находятся за ограждением. Также слышны звуки попадания чего-то тяжелого в металлический забор.

#zgranicy

Wczoraj na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole służb🇵🇱zostały zaatakowane przez grupę mężczyzn znajdujących się po stronie🇧🇾Cudzoziemcy byli niezadowoleni, że granica🇵🇱jest ochraniana. Rzucali kamieniami i gałęziami.W strefie przy granicy znaleźli się za zgodą służb🇧🇾. pic.twitter.com/jNdLuHlKR8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 28, 2023

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