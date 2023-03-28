Бойцы ВСУ рассказали, как сбили вражеский самолет над Бахмутом
- 28.03.2023, 12:03
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Стали известны новые детали боя.
Бойцы 93-й бригады «Холодный Яр» опубликовали видеозапись, на которой рассказали о новых деталях боя 15 марта, во время которого был уничтожен российский самолет СУ-24 над Бахмутом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский самолет бойцы уничтожили точным выстрелом из ПЗРК «Игла».
«Бахмут. Бойцы взвода ПЗРК готовятся к охоте на российские самолеты и вертолеты. Говорят, они залетают сейчас в город частенько. Выбирают позиции, обсуждают нюансы использования различных систем противодействия оккупантам в воздухе. Военный по имени Алан признается, что еще никогда не сбивал вражеский самолет. Но сегодня удача на его стороне - пуск Иглы оказался удачным!», - говорится в комментарии к видео.