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«Мы далеки от того, чтобы бедствовать»

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  • 28.03.2023, 13:06
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«Мы далеки от того, чтобы бедствовать»

Белорусы рассказали, как открывали бизнес за границей и как у них сейчас идут дела.

Белорусы, которые раньше работали в IT, рассказали, как открывали «неайтишные» бизнесы за границей: бар в Варшаве, блинную в Амстердаме и производство корректоров осанки в Сан-Франциско. Их истории собрал devby.io.

Фото с сайта pixabay.com

Менеджер EPAM запустил блинную в Амстердаме

Позиция в IT: бывший директор в EPAM (работал в EPAM с 2014-го). Стаж в найме — более 12 лет

Какой бизнес придумал: блинная Blin Queen в Амстердаме

Подготовка заняла: примерно год от идеи до реализации

Запуск: август 2021-го

Вложил личных средств: 200 тысяч евро

Бизнес-план: запуск собственной платформы по автоматизации HoReCa-бизнеса с первым платящим клиентом в 2023-м

Что сейчас: операционный ноль в бизнесе блинной; автоматизация операционной системы кафе

До 2020 года Сергей Коваленко работал в EPAM. Как он говорит, был директором — «работал с инвесторами, мы занимались оценкой компаний, в которые планировалось вложить деньги». Но в 2020-м Сергей взял бессрочный отпуск, пересмотрел свои приоритеты и в итоге вместо того, чтобы вернуться к прежней работе, открыл вместе с супругой Дарьей блинную Blin Queen в Амстердаме. 

Почему Амстердам? Потому что Сергей там с 2014-го («Решил, что попутешествую годик, а в итоге уже почти 10 лет как живу здесь»).

А блины — потому что супруги решили показать нидерландцам, что такое «нормальные налистники» (тонкие блинчики с начинкой, популярны в Беларуси, Украине, Польше). Жители Нидерландов  в этом плане довольно консервативны и едят тонкие блинчики Pannekoeken, раскладывая их в большой круг, как пиццу, и посыпая сладостями. Так что у белорусов в некотором смысле просветительская миссия.

Чтобы запустить бизнес, пришлось продать оставшиеся после ухода из EPAM акции, машину Даши, квартиру в Амстердаме и даже часы, в которых Сергей ходил на переговоры. Часть денег отложили, а часть — 200 тысяч евро — ушла на ремонт и первые 6-7 месяцев работы блинной. Далее команда вышла в операционный ноль (теперь она может сама покрывать свои расходы).

Они сняли помещение в историческом здании в центре Амстердама в конце 2020-го и ремонтировали его полгода.

В процессе столкнулись со множеством сложностей — от воды в подвале (в один момент подрядчик так отчаялся, что начал уговаривать воду, чтобы та ушла) до интересной процедуры получения лицензии на алкоголь. Если в заведении в Амстердаме продают алкоголь, то это «помещение с повышенным риском», и там должен быть человек с сертификатом по «социальной гигиене» (social hygiene). Так что и Сергей, и Дарья выучили, как определять, под каким веществом находится человек, как ему вежливо отказать во входе и что делать, если он вдруг начнет бить посуду. И оба сдали экзамен.

Но с какими бы сложностями ни сталкивались супруги, они никогда не говорили: «Надо было оставаться в найме». 

Двери блинной открылись в августе 2021-го. В раскрутке ставку сделали на Instagram. В день открытия очень помогла местная русскоязычная блогерша — после нескольких постов «к нам просто ринулось большое количество русскоязычных людей, которые скучали по всей этой истории с блинами». Первые полгода 90% аудитории составляла именно русскоязычная диаспора. А затем в Blin Queen стали ходить и местные.

Фото: Instagram / @blinqueen.amsterdam

Сергей подчеркивает, что они никогда не хотели стать нишевой кухней «про борщи и холодцы». Да, за основу взяли нашу кухню (например, картофельная вафля с яйцом пашот — это замаскированный драник). Но в целом получилась интернациональная история. Так, среди хитов блинной — уже упомянутый драник-вафля (который однажды заказала Одри Тоту), адаптация сырников с кремовым сыром, сладкий блинчик и блин с рыбой, которую заведение солит самостоятельно (в Нидерландах только копченая рыба). 

За прилавком и на кухне трудятся ребята из Беларуси, Украины и России. 

Сейчас блинная приносит прибыль («Последние месяцев 6-7 у нас не было "минуса"»). Из-за плохой погоды зимой заведение чуть просело в выручке, но Сергей уверен, что они быстро нагонят, когда потеплеет и «зацветут тюльпаны».

 — Мы далеки от того, чтобы бедствовать. Но, конечно, пока у нас нет такой солидной подушки, как во времена моей работы в IT, — говорит Сергей. — Я знаю, что мы начнем зарабатывать деньги, которые будут сопоставимы или даже превысят мой прошлый заработок. Но у меня нет какого-то запроса на шик. Теперь мне гораздо важнее вкусно накормить гостя и увидеть его искренние эмоции. 

— Не скучаете по айти?

— Я пришел к блинам из IT и не могу сказать, что жалею. К тому же бывших айтишников не бывает.

Мы сейчас автоматизируем свою операционку в кафе и параллельно создаем собственную платформу по автоматизации HoReCa-бизнеса. Планируем уже в этом году перевести на нее нашего первого платящего клиента.

В СНГ автоматизацией никого не удивишь, но в Амстердаме ресторанный бизнес — это все еще ремесленничество. Если спросить владельца ресторана, сколько у него осталось муки, он скажет: «Надо сбегать на кухню и спросить». Хотя в Нидерландах основная часть расходов — оплата труда. И если ты можешь сэкономить хотя бы один час работы менеджера, который бегает на кухню и к поставщикам, это способно повысить маржинальность твоего бизнеса чуть ли не в два раза.

У Даши есть бэкграунд по рекламе, креативной работе. У меня — по технологиям и инвестициям. И мы думаем, что для современного бизнеса в ресторанной сфере эти две вещи даже важнее, чем умение готовить. Потому что для готовки ты можешь быстро найти кого-то, кто умеет. 

Сотрудница Pinterest открыла бар в Варшаве

Позиция в IT: Product Lead в Pinterest (ex-CPO, co-founder Vochi). В целом в менеджменте более 8 лет

Какой бизнес придумала: джин-тоник бар GiGi в Варшаве

Подготовка заняла: более года (5 месяцев на поиски помещения, 7 на ремонт)

Запуск: 3 марта 2023-го

Вложила личных средств: более 100 тысяч долларов (вместе с мужем)

Бизнес-план: окупить вложения за 2-3 года; в ближайшие месяцы начать работать без кассового разрыва

Что сейчас: старт бизнеса; привлечение местных клиентов

Анна Буглакова, Product Lead в Pinterest (ex-CPO, co-founder Vochi), открыла вместе со своим мужем Егором Переходом бар GiGi в Варшаве. Она выступает как инвестор и креативный директор, а ее супруг — как операционный директор.

Егор — довольно известный бармен. Так, он открывал в Минске «Алкоголи» и «Вершы», а потом, когда переехал в Киев, бар BERLIN'89. Анна тоже когда-то работала в этой сфере — ее карьера началась с минского бара Svobody 4. Вдобавок супруги познакомились потому, что оба работали в Pernod Ricard.

Долгое время у них была мечта — открыть свое заведение. Но воплотить ее в реальность решили только после переезда в Варшаву («из-за войны [с переездом] вышло резче, чем мы думали»). Плюс после покупки Vochi появились «свободные деньги, которые можно реинвестировать в новый бизнес».

По словам Анны, у супругов было несколько концепций, и они были готовы реализовать любую из них в зависимости от того, какое помещение найдут. В конце концов наткнулись на помещение в центре, где уже была вытяжка (устанавливать ее с нуля очень дорого). Раньше здесь работало тайское заведение, стены были покрыты слоем жира. Так что пришлось все это отмывать. 

По поводу требований и разрешений Анна говорит, что в Польше все просто и прозрачно. Они наняли местного консультанта, который подготовил их к визиту санстанции. Из местных «приколов» — только что нельзя размещать бар поблизости от костела или детского сада.

Супруги остановились на концепции бара, где подают коктейли с джином (потому что они много работали с этим напитком и даже назвали свою собаку Джин), а также raw food вроде тар-тара и севиче. «В Варшаве дела с такой едой по сравнению с Киевом и Минском не так, чтоб суперкруто, — поясняет Анна. — Ну и если ты открываешь бар, то грех не сделать место, где тебе самому будет вкусно». 

В качестве шефа пригласили Максима, который работал в минском FABRIQ и испанском Arzak с тремя звездами Мишлен: в качестве приманки использовали то, что заведение новое, и можно делать с меню все что хочешь.

Бар открылся недавно, 3 марта, пока тяжело предсказать его экономику.

За 2-3 дня до открытия у бара появился Instagram, на который за ночь подписалось 500 человек. В итоге в первый день гостей было столько, что они не поместились внутри. Как добавляет Анна, «пока мы работаем на этом потоке и параллельно начинаем строить планы, как дальше будем привлекать гостей, в том числе поляков». Ведь пока что у бара даже нет вывески.

Супруги вложили в проект больше, чем предполагали (более 100 тысяч долларов). Несмотря на свой опыт, они не предусмотрели резкое повышение цен в Варшаве. 

— Изначально мы планировали окупиться за срок до 2 лет, а дальше получать прибыль. Но сейчас, возможно, это займет 3 года, — говорит Анна. — Более точную модель мы сможем построить по результатам первого-второго месяцев. Пока идет первый ажиотаж, потом будет спад, когда все, кто хотел, сходили и какое-то время не будут возвращаться. 

— Не тяжело ли совмещать две работы — и в IT, и в баре?

— У меня есть работа, которая приносит доход, она занимает большую часть моего времени и жизни. А есть как бы такой бизнес-хобби, который мне интересен, — отвечает Анна. — С моей стороны это больше креативный менеджмент — могу написать тексты, расписать концепцию, согласовать дизайн, съездить на дегустацию нового блюда.

Бывали разные периоды с момента открытия. Когда и бюджеты превысили, и по срокам не успевали, и что-то не получалось. Безусловно, это все дополнительный стресс и нервы. Поэтому мы с мужем стараемся не обсуждать работу дома. Допустим, договариваемся, что сейчас мы отдыхаем, а завтра, в 11, обсудим этот вопрос. 

Экс-инженер Slack придумала одежду для улучшения осанки в Сан-Франциско

Позиция в IT: экс-инженер в Slack; стаж в IT более 10 лет

Какой бизнес придумала: стартап по производству одежды для исправления осанки Etalon 

Подготовка заняла: полтора года

Запуск: осень 2021-го; продажи на сайте — декабрь 2022-го

Вложила личных средств: не разглашается 

Бизнес-план: масштабирование и рост; привлечение инвестиций; запуск b2b; запуск продукта для мужчин

Что сейчас: продажи b2c; есть повторные заказы

Кристина Рудзинская родом из Бреста. Последние 15 лет она жила в США — работала в IT. Но в 2019-м, спустя 10 лет работы в индустрии, девушка поняла, что начинает эмоционально выгорать, и стала подумывать о смене сферы деятельности.

В Slack Кристина насмотрелась на коллег в офисе, которые сутулятся над компьютерами, а затем жалуются на боль в спине, и решила помочь людям. В первую неделю коронавируса она уволилась и занялась своим проектом — придумала и реализовала идею одежды для улучшения осанки. Теперь это стартап Etalon. 

Почему именно одежда? После стольких лет работы над кодом белоруске захотелось сделать что-то физическое, чтобы это можно было взять в руки. Плюс она профессионально занимается пилатесом (один из ее проектов — тренировки по пилатесу со сбором средств на нужды белорусов). 

Белоруска хотела создать одежду, которая бы не просто тянула плечи назад, а также помогала сводить лопатки и держать спину прямо — без боли и напряжения. «Здоровье не должно быть пыткой, — поясняет она. — Лучшие результаты — когда ты получаешь удовольствие от процесса». 

Фото: Instagram / @shopetalon

В итоге получилась модель с шестью лямками, которые можно регулировать и тем самым «приучать» мышцы держать осанку (Кристина говорит, что уже подала патентную заявку на эту технологию).

— Я сама разрабатывала концепцию, дизайн, — говорит собеседница. — Когда я нашла функциональную ткань из переработанного пластика, то влюбилась в нее настолько, что пять месяцев уговаривала производителя продать мне небольшую партию для нашего первого производства. Это типичная история начинающего дизайнера.

В процессе белоруска обращалась за консультациями к специалистам по осанке. По ее словам, один из советников стартапа — профессор нейрохирургии Кристофер Эймс в Калифорнийском университете Сан-Франциско (UCSF). 

На запуск ушли личные средства. В полную силу стартап заработал осенью 2021-го. В 2022-м команда (сейчас их 6 человек) разместила кампанию на Kickstarter. Удалось собрать почти 13,5 тысячи долларов, что позволило двигать проект дальше.

И в декабре 2022-го стартап начал продажи на сайте. Один топ стоит 199 долларов. На вопрос, что входит в эту цену, Кристина говорит, что, во-первых, функциональность (разработка, дизайн). Во-вторых, «качественные экологичные материалы». И, в-третьих, продукт «Made is USA» — пошив в США. «Так как продукт технологичный, мы долго искали фабрику, которая бы качественно справилась с производством. Я ездила и смотрела производства на обоих побережьях, а самая классная фабрика оказалась у нас под боком в Сан-Франциско! — говорит собеседница. — Для сравнения: 199 долларов — это стоимость одного похода на массаж [в США] или к костоправу, чтобы временно унять боль. Мы же культивируем здоровую привычку держать спину прямо».

На вопрос о доходах Кристина отвечает, что о прибыльности пока говорить рано, но покупатели показывают лояльность — есть повторные заказы (стартап не афиширует количество заказов).

Сейчас стартап продает свою продукцию потребителю без помощи стороннего оптового или розничного продавца. В 2023-м команда будет заниматься масштабированием, привлечением инвестиций и ростом бизнеса, планирует запуск продукта для мужчин.

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