«Купаловцы» — настоящая белорусская элита» 28.03.2023, 14:16

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Независимая актерская труппа отметила Международный день театра в Варшаве.

Актеры Купаловского театра вчера, 27 марта, отметили Международный день театра в варшавском Музее cвободной Беларуси.

Труппа Национального театра Янки Купалы в 2020 году поддержала народные протесты. Тогда 60 «купаловцев» написали заявления на увольнение. C тех пор актеры выступают на европейских площадках. Не так давно актеры вернулись с гастролей во Франции.

В Музее свободной Беларуси народная артистка Зоя Белохвостик представила моноспектакль, рассказывающий об истории своей семьи, начиная с 1920 года. В спектакле рассказывается в том числе о репрессированных в советские времена близких актрисы, знаменитом деде Глебе Глебове, ее отце, актере Валентине Белохвостике. Семья Белохвостик — старейшая актерская династия в Беларуси.

Затем выступили бывший директор Купаловского театра Павел Латушко и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Павел Латушко рассказал о событиях, которые происходили с актерами в 2020 году, когда актеры протестовали против насилия и фальсификации выборов.

Затем «купаловцев» поздравила Наталья Радина:

— Очень жаль, что мы сегодня не в Беларуси, но хорошо, что в Варшаве и на свободе. Я бы хотела сказать довольно очевидную вещь, но вы, «купаловцы», настоящая белорусская элита. Поэтому сегодня время для вас переосмысливать то, что происходит в нашей Беларуси. Переосмысливать судьбы белорусских политзаключенных, те изменения, которые происходят в сознании белорусов. Мне кажется, сегодня очень много работы и ее нужно делать именно вам, потому что вы очень талантливые, честные, потому что вы в 2020 году сделали очень правильный выбор и встали на сторону народа. Всем вам мужества, веры в то, что все это закончится и мы очень быстро вернемся домой в свободную Беларусь.

Зоя Белохвостик

Зоя Белохвостик

Зоя Белохвостик

Выступает главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

Экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, первый посол Польши в Беларуси Эльжбета Смулкова и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

Олег Гарбуз

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, мать погибшего белорусского добровольца Эдуарда Лобова Марина

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