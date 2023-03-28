70-летний Путин умудрился завраться в двух соснах 4 Виктория Зубкова

28.03.2023, 14:19

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фото: epa

Правду говорят, лжецу нужна хорошая память.

Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, заявил Путин в интервью на телеканале «Россия 24». Эти слова прозвучали через четыре дня после того, как Путин подписал с председателем КНР Си Цзиньпином совместное заявление, в котором, среди прочего, сказано, что «все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие».

По словам Путина, поводом для размещения послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

«Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие», — сказал он.

«Мы уже помогли нашим белорусским коллегам и оборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия», — заявил Путин. К 1 июля будет закончено строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Путин отметил, что Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер». Кроме боеголовок в обычном снаряжении, ракеты ракетного комплекса могут использовать и ядерные боеголовки.

Правду говорят, лжецу нужна хорошая память, ведь 70-летний Путин умудрился завраться в двух соснах одном интервью.

С одной стороны, он заявил, что поводом для размещения стала анонсированная Великобританией поставка боеприпасов с обедненным ураном, с другой, рассказал о переоборудовании белорусских самолетов и переобучении пилотов, передаче ОТРК «Искандер» и строительстве хранилища. Более того, год назад из Конституции Беларуси убрали положение о том, что «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным», и еще тогда военные эксперты предупреждали, что Москва разместит в стране ядерное оружие. При этом Великобритания заявила о передаче снарядов с обедненным ураном неделю назад — 21 марта.

Да и повод, мягко говоря, не очень.

«Ядерный компонент» — это полная дичь, — объяснил на условиях анонимности изданию «Новая-Европа» свое мнение российский эксперт в области вооружений. — Когда говорят о ядерных боеприпасах, то имеется в виду тип поражающего действия. При взрыве атомного оружия за счет деления ядер выделяется тепловое и радиоактивное излучение, и возникает мощная ударная волна. Таковые бронебойные подкалиберные боеприпасы с урановыми сердечниками — это обычные конвенциональные снаряды, поражающее действие которых происходит за счет кинетического воздействия сердечника на броню».

Ирония в том, что после распада Советского Союза Беларусь была восьмой страной в мире по запасам ядерного оружия. Вооружение осталось на территории Украины, Казахстана и России. В 1993 году Минск отказался от ядерного оружия и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); Украина и Казахстан – в 1994-м.

Беларусь и Украина отказались от вооружения в обмен на гарантии безопасности — в том числе со стороны России. Но теперь Путин утверждает, что «современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией» и должна быть покорена или уничтожена, а Беларуси суждено раствориться в Союзном государстве.

Президент РФ преподал урок агрессорам во всем мире — только ядерное оружие является гарантией их безопасности и диктата условий. Он разрушил архитектуру международной безопасности и запустил ядерную гонку.

Ввиду неспособности России победить Украину на поле боя в конвенциональной войне она снова и снова прибегает к ядерному шантажу. Но постоянные угрозы выглядят как жесты отчаяния. Сомнительно, что кто-то «купится» на них, особенно после выдачи МУС ордеров на арест.

На заявление Путина жестко отреагировали в том числе в Пекине. Китай не одобряет намерения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. «Пятого января прошлого года лидеры государств, имеющих ядерное оружие, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и стоит снижать стратегические риски», — сказала она.

Решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси также говорит о провале российско-китайских переговоров 20–22 марта, по итогам которых было заявлено, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Сразу после этого Путин делает заявление о размещении, которое прямо противоречит договоренностям, на что Китай недвусмысленно высказывается через МИД.

Уже и в Китае понимают, что с Путиным вести дела проблематично — он не держит ни слова, ни подписи под документом. Единственное решение этой проблемы — денуклеаризация России ввиду того, что она неспособна быть ответственным распорядителем ядерного оружия как инструментом сдерживания и предупреждения войны.

Виктория Зубкова, planeta.press

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