Замеченный в Минске украинский картофель оказался пакистанским 5 28.03.2023, 14:28

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Его заметили в «Евроопте».

Замеченный в Минске украинский картофель оказался пакистанским. Об этом на пресс-конференции в Доме прессы сообщила начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

Ценник с указанием Украины в качестве страны происхождения картофеля заметили в одном из магазинов «Евроопта».

Сегодня в ходе пресс-конференции в Доме прессы вопрос о картофеле задали Мельниковой.

«Вчера во время прямого эфира на Столичном телевидении выступал министр антимонопольного регулирования и торговли, ему задавали этот же вопрос и показывали картинку. Во время проведения этой телепередачи нам удалось выяснить, что это далеко не украинский картофель. Это был свежий картофель из Пакистана. Да, он не украинский», — сказала она.

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