Defense Express: Беларусь может стать законной целью для предотвращения ядерной угрозы 7 28.03.2023, 14:36

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Лукашенко никто не даст «ядерную кнопку».

При размещении ядерных боеприпасов Беларусь является законной целью для того, чтобы на нее были нацелены все необходимые средства по предотвращению ядерной угрозы

Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире «Еспресо».

«Никто белорусским военным не даст ядерную кнопку. Их используют втемную, размещая эти боеприпасы на их территории и подвергают большой опасности все белорусское общество. При размещении таких боеприпасов Беларусь является законной целью для того, чтобы на нее были нацелены все необходимые действенные средства по предотвращению , в частности, ядерной угрозе для европейских стран», - отметил он.

Рябых напомнил, что Путин заявил о том, что все оперативное управление будет осуществлять российские военные.

«У них есть вся логистическая база, база управления, хранения и все коды доступа к такому оружию. Белорусам отводится роль статистов в этой позорной игре российского диктатора», - подытожил эксперт.

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