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Трамп назвал Путина «умным человеком, который хотел мира»

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  • 28.03.2023, 14:47
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Трамп назвал Путина «умным человеком, который хотел мира»

Новое скандальное заявление от экс-президента США.

Экс-президент США, возможный кандидат от Республиканской партии на выборах президента Дональд Трамп отметился скандальным заявлением.

Экс-президент США вспомнил свои переговоры с Путиным и сказал:

— Я раньше говорил с ним. Я хорошо ладил с ним. Он хотел мира. Теперь он видно получит все. Вы видели: президент Си (лидер Китая — ред.) — умный, президент Путин – умный. Умные люди стояли и обсуждали мировой порядок на следующие 100 лет.

Как писал сайт Charter97.org, Трамп обещает завершить войну в Украине через 24 часа после избрания президентом США. Он обвиняет нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в том, что тот «не ведет переговоры с Путиным.

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