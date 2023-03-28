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Минск накрыл большой снегопад

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  • 28.03.2023, 15:34
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Минск накрыл большой снегопад
Фото: onliner

Техника застревает в сугробах.

Снег начался к полуночи и, кажется, не прекращается до сих пор. Там, где уже вовсю ждали весеннюю зелень, снова легли сугробы, пишет «Онлайнер».

Утром их убрали, но к полудню они снова тут как тут — белая магия. Такого не ждали в самом конце марта: синоптики предупреждали, но все равно как-то не верилось. А сейчас кажется, что время развернулось вспять: какой там апрель, снова достаем с антресолей зимние ботинки и готовимся вешать гирлянды.

На дорогах снегоуборочная техника, на дорогах аварии. В кюветах машины и автобус на Вильнюс. Тракторы застревают в сугробах. Рады, похоже, только дети: у них на уме снежки, снеговики и искреннее зимнее счастье.

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