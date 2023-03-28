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Politico: Российские военные в Украине пользуются амуницией китайского происхождения

  • 28.03.2023, 15:44
Politico: Российские военные в Украине пользуются амуницией китайского происхождения

Найдено первое подтверждение.

Россияне изготавливают бронежилеты с использованием импортируемых из Китая комплектующих и отправляет в них своих солдат воевать против Украины, установили журналисты Politico (перевод - «Униан»). О предоставлении Пекином россиянам бронежилетов через третьи страны издание сообщало ранее в этом месяце.

Согласно таможенным данным, полученным журналистами, в 2022 году несколько китайских компаний (в том числе одна, связанная с китайским правительством), прислали части для производства бронежилетов российской компании «Класс», базирующейся в Москве.

У российского дистрибьютора давние деловые отношения с Нацгвардией России, МВД, Федеральной службой исполнения наказаний и другими государственными военными формированиями. К примеру, компания в ноябре хвасталась тем, что провела презентацию своих бронежилетов для руководства МВД.

Как удалось выяснить Politico, бронежилеты производителя впоследствии оказывались на поле боя в Украине. Украинцы продают такие российские бронежилеты, затрофеенные в прошлом году, на eBay – журналистам удалось найти несколько объявлений.

2Этот бронежилет был на вооружении российской армии и был получен украинскими военными во время контрнаступления в Харьковской области. Во время освобождения города Изюм в одном из домов, где временно жили [россияне]. Они так быстро сбежали, что оставили свои вещи», – рассказал один из продавцов, который по соображениям безопасности не называл имени.

В настоящее время неясно, когда эти жилеты «Класс» были изготовлены и включали ли они китайские компоненты. Однако данные импорта показывают, что они, вероятно, их содержали.

По данным таможни, московская компания в 2022 году несколько раз импортировала из Китая детали. В частности, в ноябре и декабре – от нескольких китайских компаний. Среди импортированного – арамидные волокна, которые есть в обнаруженных кевларовых жилетах. Продукцию поставляли Yantai Tayho Advanced Materials Ltd, производитель специализированного волокна, и Beijing Tongyizhong New Material Technology Corp (торгует продукцией из полиэтиленового волокна и является "дочкой" одной из государственных инвестиционных холдинговых корпораций Пекина).

Журналисты нашли фото и видео с деталями бронежилетов "Класс", которые дают представление о процессе их производства в России. Одно из них датировано ноябрем 2022 года.

До полномасштабного вторжения бывали случаи, когда украинская армия забирала бронежилет производства "Класс" у российских военных. Это произошло, например, в 2019 году, согласно отчету Conflict Armament Research.

Пока непонятно, широко ли российские военные используют бронежилеты «Класс», и, как отмечают в Politico, это пока первое подтверждение того, что защитные средства китайского производства используются российскими солдатами в Украине.

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