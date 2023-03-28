Роман Свитан: Белорусы порежут Лукашенко на лоскуты 7 28.03.2023, 15:58

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Роман Свитан

При размещении ядерных боеприпасов наша страна станет легитимной военной целью.

Что ждет Беларусь в случае размещения российского ядерного оружия? Об этом сайту Charter97.org рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан.

— Как только появится ядерное вооружение на территории Беларуси, то оно тут же будет уничтожено. Это будет легитимная военная цель. Удар будет конвенционный, создастся грязная бомба на месте взрыва. Произойдет не ядерный взрыв, а засорение территории останками заряда.

Беларусь пострадает. Страна примет на себя удар с одной стороны — конвенциональный, натовский, а с другой — практически навсегда останется пятно после подрыва. Тем не менее, Лукашенко на это идет. За что будет отвечать перед белорусским народом.

Думаю, что белорусы его на лоскуты порежут за такие дела. Правда, может успеть убежать в Китай. Сделать пластическую операцию, сбрить усы, сделать раскосые глаза и начать говорить по-китайски. В Ростове место уже занято.

Полное интервью с Романом Свитаном читайте здесь.

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