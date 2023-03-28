Кремль пытается догнать уже давно ушедший поезд Эль Мюрид

28.03.2023, 16:06

4,782

Но аудитория телевизора не восполняется.

Дмитрий Киселев приехал в московскую школу и рассказывал про скромного в быту президента. Ко всему прочему он призвал школьников смотреть не ЮТуб, а телевидение, особо скромно отметив себя и свой канал, как суперпрофессиональный.

Это та же история, что и с пионерским каналом «Движ», о создании которого сообщили на днях.

Пожилые люди на полном серьезе полагают, что молодое поколение взаправду смотрит телевизор. Тем более в нашей стране. А если не смотрит, то просто потому, что его неправильно к этому призывают.

Проблема в том, что если ты видел один канал, ты видел их все. Везде Путин, натужный патриотизм, злобный Запад и один и тот же набор лиц. Даже если они разные - они все равно одинаковые до неразличимости. Сколько ни щелкай - разницы никакой. Нет выбора - нет новой аудитории.

Поэтому аудитория телевизора не восполняется, она убывает по мере убывания той части населения, которая еще смотрит в ящик. И даже если закрыть ЮТуб, затащить людей, для которых телевизор перестал представлять хоть какой-то интерес, не выйдет. Хоть пляши перед ними. Но Киселев пляшет и пытается догнать уже давно ушедший поезд.

Эль Мюрид, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».