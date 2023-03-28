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В Польше задержали еще троих человек по подозрению в шпионаже на РФ

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  • 28.03.2023, 16:36
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В Польше задержали еще троих человек по подозрению в шпионаже на РФ

По делу о шпионской сети задержано уже 12 человек.

В Польше продолжаются задержания по делу о российской шпионской сети. Замминистра-координатора спецслужб Станислав Жарин сообщил о задержании еще трех человек.

«АВБ (Агентство внутренней безопасности) идентифицировала очередных лиц, которые действовали в рамках раскрытой ранее шпионской сети. Мы имеем дело с задержанными, которым предъявлены обвинения в шпионской деятельности и функционировании в организованной преступной группе; также имеем дело с людьми, которые в настоящее время находятся под стражей по соответствующим судебным решениям», —  цитирует Жарина PAP.

По словам Жарина, задержанные выполняли задания по заказу российских спецслужб.

«По заказу российских разведывательных спецслужб они выполняли конкретные задачи, которые являются частью типичной разведывательной деятельности, а также пропаганды. Это целая сеть людей, которым было поручено собирать информацию о маршрутах и перевозках, касающихся Украины, но эти люди также распространяли конкретный контент, который был заказан российской стороной и является частью текущей повестки активной пропагандистской деятельности против Польши», — отметил Жарин.

Жарин подчеркнул, что расследование продолжается. По делу о шпионской сети задержано уже 12 человек.

Напомним, власти Польши 15 марта сообщили о раскрытии сети российских шпионов, которые установили десятки камер на железных дорогах в Польше, в основном на маршрутах, по которым перевозится военная техника и помощь в Украину. Таким образом шпионы отслеживали движение составов и готовили диверсии. Польские спецслужбы разрабатывали преступную группу несколько месяцев.

По состоянию на 16 марта было известно, что таких камер слежения найдено не менее 50, продолжается поиск других камер и GPS-передатчиков, в том числе на автомобильных дорогах, паркингах, складах в приграничном с Украиной регионе.

Ранее белорусские пропагандисты назвали фамилии трех задержанных граждан Беларуси: это 29-летний Владислав Посмитюха, 18-летняя Мария Медведева и 52-летний Николай Москаленко.

Польские СМИ со ссылкой на собственные источники также писали о том, что среди девяти задержанных по подозрению в шпионаже россиян нет — только белорусы и украинцы. Власти страны также не исключили новых арестов по делу из-за множества обнаруженных улик.

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