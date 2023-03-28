Ученые обнаружили на Луне огромные запасы воды 28.03.2023, 17:04

Фото: charter97.org

Специалисты провели очередное исследование образцов лунного грунта.

Ученые из Китайской академии наук провели очередное исследование образцов лунного грунта, который доставил на Землю еще в конце 2020 года китайский космический аппарат "Чанъэ-5". Результаты нового исследования показывают, что вода в лунном грунте скрывается в малюсеньких стеклянных шариках. И этой воды на поверхности Луны может быть в количестве почти 300 млрд тонн, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Исследования образцов лунного грунта, который доставил аппарат «Чанъэ-5», продолжаются вот уже несколько лет. И ученые продолжают делать все новые и новые открытия.

Новый анализ лунного грунта показал, что огромное количество воды может скрываться на поверхности Луны в очень маленьких стеклянных шариках. Они появляются в результате ударов космических камней по поверхности Луны, когда порода остывает и появляются стекловидные частицы размером всего в несколько десятков или сотен микрометров.

Недавние исследования предполагают, что за существованием большого количества воды на Луне стоит солнечный ветер. Когда солнечные частицы попадают на Луну, то ионы водорода соединяются с кислородом, который уже присутствует в лунном грунте.

Китайские ученые считают, что данные резервуары для воды, которыми являются стеклянные шарики, могут играть важную роль в круговороте воды на Луне. В то время как часть воды улетучивается в космос, большое ее количество сохраняется в этих крошечных частицах.

По словам ученых, в каждом стеклянном шарике может содержаться до 0,002 грамма воды на каждый грамм массы данной частицы. Ученые предполагают, что на Луне могут быть несколько сотен миллиардов тонн воды. И эта вода в таких шариках накапливается в течение всего нескольких лет.

Это чрезвычайно важное открытие особенно в свете того, что в ближайшем будущем планируется постройка первой лунной базы, а затем и создание более обширной колонии на спутнике Земли. То есть первые астронавты на Луне смогут добывать воду с поверхности и это сделает их длительное пребывание здесь более комфортным.

Также ученые из Китайской академии наук предполагают, что на таких телах в нашей Солнечной системе, как Луна, которые не имеют атмосферы, вода также может накапливаться подобным образом на поверхности.

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