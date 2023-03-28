Кремль наложил гриф секретно на треть российского бюджета 28.03.2023, 17:22

Сырьевые доходы РФ стремительно падают, а траты рекордно растут.

Федеральный бюджет России скрывается в тумане гостайны по мере того, как сырьевые доходы стремительно падают, а траты на войну и силовые структуры рекордно растут.

По состоянию на 21 марта правительство РФ потратило по секретным и не уточненным статьям 2,4 триллиона рублей, или $31 млрд, сообщает Finanz со ссылкой на Bloomberg и оперативную статистику Минфина РФ.

По сравнению с тем же периодом прошлого года секретные ассигнования подскочили почти на 130% и впервые стали крупнейшей статьей расходов казны

Для сравнения: на «социальную политику», включая пенсии и выплаты на детей, Минфин потратил 1,551 трлн рублей. На поддержку национальной экономики - 567 млрд рублей. На здравоохранение и образование - по 250 млрд рублей, то есть почти в 10 раз меньше, чем по «секретным» и не уточненным статьям.

Хотя за первые два месяца 2023 года нефтегазовые доходы бюджета просели на 46%, а несырьевые поступления - на 9%, правительство тратит так, как-будто проблем со сбором налогов нет. «Всплеск расходов связан с закупками вооружений, выплатами мобилизованным и попыткой завершить знаковые инфраструктурные проекты до окончания нынешнего срока президента», - говорит экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

При том что общие расходы бюджета к середине марта превысили 7 триллионов рублей, доля «секретных» достигла около трети, побив рекорд 2015 года, когда «тайной» был каждый пятый потраченный правительством рубль.

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