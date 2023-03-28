закрыть
28 марта 2023, вторник, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кремль наложил гриф секретно на треть российского бюджета

  • 28.03.2023, 17:22
Кремль наложил гриф секретно на треть российского бюджета

Сырьевые доходы РФ стремительно падают, а траты рекордно растут.

Федеральный бюджет России скрывается в тумане гостайны по мере того, как сырьевые доходы стремительно падают, а траты на войну и силовые структуры рекордно растут.

По состоянию на 21 марта правительство РФ потратило по секретным и не уточненным статьям 2,4 триллиона рублей, или $31 млрд, сообщает Finanz со ссылкой на Bloomberg и оперативную статистику Минфина РФ.

По сравнению с тем же периодом прошлого года секретные ассигнования подскочили почти на 130% и впервые стали крупнейшей статьей расходов казны

Для сравнения: на «социальную политику», включая пенсии и выплаты на детей, Минфин потратил 1,551 трлн рублей. На поддержку национальной экономики - 567 млрд рублей. На здравоохранение и образование - по 250 млрд рублей, то есть почти в 10 раз меньше, чем по «секретным» и не уточненным статьям.

Хотя за первые два месяца 2023 года нефтегазовые доходы бюджета просели на 46%, а несырьевые поступления - на 9%, правительство тратит так, как-будто проблем со сбором налогов нет. «Всплеск расходов связан с закупками вооружений, выплатами мобилизованным и попыткой завершить знаковые инфраструктурные проекты до окончания нынешнего срока президента», - говорит экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

При том что общие расходы бюджета к середине марта превысили 7 триллионов рублей, доля «секретных» достигла около трети, побив рекорд 2015 года, когда «тайной» был каждый пятый потраченный правительством рубль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин