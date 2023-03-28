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Сколько времени занимает поездка на машине в Польшу или Литву и обратно?

  • 28.03.2023, 17:15
Сколько времени занимает поездка на машине в Польшу или Литву и обратно?

После закрытия «Бобровников» очереди на границе стали еще более непредсказуемыми.

Очереди на границе с Польшей и Литвой стали еще более непредсказуемыми после закрытия ПП «Бобровники». Теперь даже бывалые путешественники не берутся делать прогноз. Становятся – и ждут. «АвтоГродно» поговорило с теми, кто недавно ездил в Польшу на машине.

Что у кого получилось по времени?

Из Гродно в Варшаву через «Привалку» - «Райгардас»

Для поездки в Польшу Сергей выбрал литовский пункт пропуска «Райгардас». Приехал к ПП «Привалка» в четверг в 16:00.

– Перед нами было около 100 автомобилей. Очередь почти не двигалась, мы подошли поговорить к пограничнику, который стоит еще на нашей стороне. Он сказал, что нам еще везет, что за сутки до этого у него была смена с 8 утра до 8 вечера и за это время он запустил в пункт пропуска только 12 легковушек. Мы же выехали с литовского пункта пропуска в 14:00 пятницы. Итого, простояли на границе 22 часа, – говорит читатель.

– Почему так тормозилась очередь?

– На литовской стороне низкая пропускная способность. Там дополнительно обыскивали все машины в поисках гривен.

Обратно мужчина поехал тоже через «Привалку».

– Зато обратно мы проехали за час. С литовской стороны у пункта пропуска теперь стоит пограничник, который помогает сортировать машины на две очереди. В одной стоят те, кто отбивает ВАТы, а в другой те, кто едет сразу на зеленый канал. Мы поехали в короткую очередь, перед нами было 5 машин. Мы заехали почти сразу и потом все было быстро.

Расценки на попутчиков: от «покройте расходы» до 100 у.е.

Сергей рассказал, что брал с собой попутчика и это помогло ему частично компенсировать расходы на дорогу.

– Сейчас в группах о границе люди пишут, что возьмут с собой попутчиков. Я написал одному такому, поинтересовался стоимостью, он меня ошарашил: говорит, за 100 уе довезет попутчиком из Минска в Белосток. В итоге я сам разместил объявление, предложил человеку стоимость, меньшую чем маршрутка, он согласился.

Из Гродно в Варшаву через «Бенякони – Шальчининкай»

Второй читатель поехал в Польшу и обратно через более удаленные пункты пропуска. Хотел поменьше стоять на границе.

– В среду в обед выехал из Гродно, приехал в «Бенякони» и всю границу прошел за 6 часов. В Литве были поздно вечером, поэтому решили сделать остановку и переночевали в Друскенинкай. Обратно в Беларусь ехали в воскресенье через «Тересполь - Брест». Туда мы приехали в ночь с воскресенья на понедельник, сразу заехали в пункт пропуска и простояли без движения на зеленом канале 2.5 часа. Потом работа пошла, мы въехали в белорусский пункт пропуска, еще полчаса – и мы в Беларуси. Итого обратно простояли 3 часа.

Минус этого примера в том, что маршрут стал на 300 километров длиннее.

Что говорят «бывалые»?

- Очередь на выезд из Беларуси в Бресте за сутки уже не проедешь. Рассчитывайте на 24-36 часов. На выезд через «Привалку» и «Бенякони» нужно закладывать от 18 до 24 часов. Обратная дорога быстрее, только на «Привалке» с ватами можно потерять непредсказуемое время, – пишут постоянные участники одной из приграничных групп.

Поездки на автобусах и маршрутках. Короткие истории из чатов

«Автобус «Минск-Вильнюс» через Каменный Лог – выехал в 14.20 прибыл в 20.50 в Вильнюс».

«Выехали на автобусе из Минска в 20:00, в Вильнюсе были в 00:10».

«Автобус «Вильнюс-аэропорт - Минск» – выехали в 04.00 (с учётом перехода на летнее время), в Минске были в 11. Т.е. на границе 4.5 часа».

И еще одна история: около 11 часов на автобусе на выезде из Бреста в Польшу. На обратном пути в пунктах пропуска простояли около 3 часов.

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