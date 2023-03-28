Bloomberg: Путин поставил главу Китая в неловкое положение из-за ядерки в Беларуси 28.03.2023, 19:06

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Правитель РФ подорвал авторитет Си Цзиньпина.

Российский диктатор Владимир Путин подорвал авторитет главы Китая Си Цзиньпина, заявив о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом сообщает Bloomberg.

Оказав помощь Саудовской Аравии и Ирану по восстановлению дипломатических отношений, Си Цзиньпин обратил внимание на другие геополитические проблемы, а именно на войну, которую начал Путин в Украине.

Недавно китайский глава посетил Москву на три дня, где он провел длительные переговоры с Путиным вместе с тостами за их «безграничную дружбу». В результате переговоров они в совместном заявлении заявили, что «все ядерные государства должны воздерживаться от размещения ядерного оружия за границей».

Однако буквально через несколько дней Путин ставит Си Цзиньпина в неудобное положение, объявив о планах отправить граничащее с Украиной тактическое ядерное оружие в Беларусь. Независимо от того, блефует ли Путин со своим арсеналом, это ставит главу Китая в неловкое положение в его усилиях стать надежным посредником в конфликтах.

Си Цзиньпин не поддержал, но и не резко критиковал Путина по отношению к Украине. Но одно вещь он четко заявлял месяцами: «Россия не должна использовать ядерное оружие в войне».

Ожидалось, что Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение нескольких дней после визита в Москву, поскольку он не общался с ним после вторжения России. Однако этот разговор еще не состоялся.

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