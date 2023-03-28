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Лукашенко подписал указ, связанный с налогами в Беларуси

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  • 28.03.2023, 19:14
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Лукашенко подписал указ, связанный с налогами в Беларуси

Указ касается криптовалют.

Александр Лукашенко подписал указ об отдельных вопросах налогообложения (№80 от 28 марта 2023-го).

Так, новым указом Лукашенко в Беларуси продлеваются налоговые преференции в криптосфере. В частности, налоговые льготы по криптовалюте будут действовать еще несколько лет — до 1 января 2025-го. Речь идет о налоговых преференциях в криптосфере, которые были предусмотрены еще ранее Декретом №8 о развитии цифровой экономики (от 21 декабря 2017-го).

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