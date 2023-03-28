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Норвегия может возглавить Арктический совет вместо России

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  • 28.03.2023, 19:26
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Норвегия может возглавить Арктический совет вместо России

В Арктический совет входит восемь стран.

Норвегия находится в «конструктивном процессе» с Россией, чтобы обеспечить передачу председательства в Арктическом совете. Работа межправительственного органа была прекращена после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Процесс передачи председательства к Норвегии может состояться на виртуальной встрече. В ней вряд ли примут участие министры правительств.

Все восемь арктических стран — Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, США и Канада — должны будут согласовать полную подготовку к переходу председательства.

Арктический совет является основным межправительственным форумом для сотрудничества по вопросам Арктики, включая изменение климата, проблемы коренных народов и управление. В июне он заявил, что возобновит работу над проектами, в которых не участвовала Россия. Около 70 проектов, составляющих примерно половину работы, утвержденной до февраля, снова запущено.

«Гонка за влияние в Арктике обостряются. Китай, рассматривающий регион как транспортный маршрут в Европу, является одним из 13 государств, имеющих статус наблюдателя в Совете. В прошлом году он заявил, что не поддержит исключение России из Совета, заявив, что для этого нет правового механизма», - говорится в материале.

Приоритетами для Норвегии во время председательства в Совете будут вопросы климата, устойчивое экономическое развитие и забота о людях в Арктике, включая привлечение молодежи и усиление роли и голоса групп коренных народов.

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