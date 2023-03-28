БЖД предупредила о задержках в движении поездов

БЖД предупредила о задержках в движении поездов1
- 28.03.2023, 19:49
Из-за снега.
Белорусская железная дорогая предупредила о задержках в движении поездов от 5 минут до часа во вторник, 28 марта. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что по причине неблагоприятных погодных условий на Минском железнодорожном узле наблюдаются отклонения от графика движения поездов:
– Ориентировочное время задержки поездов составляет от 5 минут до 1 часа.
В ведомстве подчеркивают, что предпринимаются все меры для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения и ввозу пассажирских поездов в график. Сказано, что более подробную информацию о движении поездов можно узнать по номеру 105. Белорусов попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также учитывать информацию при планировании поездок.