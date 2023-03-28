БЖД предупредила о задержках в движении поездов 1 28.03.2023, 19:49

Из-за снега.

Белорусская железная дорогая предупредила о задержках в движении поездов от 5 минут до часа во вторник, 28 марта. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что по причине неблагоприятных погодных условий на Минском железнодорожном узле наблюдаются отклонения от графика движения поездов:

– Ориентировочное время задержки поездов составляет от 5 минут до 1 часа.

В ведомстве подчеркивают, что предпринимаются все меры для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения и ввозу пассажирских поездов в график. Сказано, что более подробную информацию о движении поездов можно узнать по номеру 105. Белорусов попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также учитывать информацию при планировании поездок.

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