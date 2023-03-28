закрыть
28 марта 2023, вторник, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БЖД предупредила о задержках в движении поездов

1
  • 28.03.2023, 19:49
БЖД предупредила о задержках в движении поездов

Из-за снега.

Белорусская железная дорогая предупредила о задержках в движении поездов от 5 минут до часа во вторник, 28 марта. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что по причине неблагоприятных погодных условий на Минском железнодорожном узле наблюдаются отклонения от графика движения поездов:

– Ориентировочное время задержки поездов составляет от 5 минут до 1 часа.

В ведомстве подчеркивают, что предпринимаются все меры для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения и ввозу пассажирских поездов в график. Сказано, что более подробную информацию о движении поездов можно узнать по номеру 105. Белорусов попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также учитывать информацию при планировании поездок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин