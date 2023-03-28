США перестали делиться с Россией данными о ядерном оружии 28.03.2023, 20:16

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В ответ на приостановку участия России в СНВ-3.

США проинформировали Россию, что больше не будут предоставлять ей информацию о своих стратегических наступательных вооружениях, – через месяц после того, как Москва приостановила участие в договоре СНВ-3. «Это первый шаг, который мы предприняли в рамках договора в ответ на приостановку участия России», – приводит The Wall Street Journal заявление представителя президентской администрации.

По его словам, в понедельник заместитель госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила о решении прекратить передачу данных заместителю министра иностранных дел Сергею Рябкову.

О намерении приостановить участие в СНВ-3 Владимир Путин объявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Он объяснил это тем, что у Москвы нет возможности проводить полноценные инспекции в США, удивился желанию американских чиновников посещать российские военные объекты и увязал свое решение с ситуацией на Украине. Через неделю Путин подписал соответствующий закон.

Некоторые эксперты считают, что решение Вашингтона должно дать Москве почувствовать издержки от занятой ею позиции. «Это исключительно печально, но абсолютно предсказуемо и закономерно. Почему Россия должна продолжать получать выгоды от мер по обеспечению прозрачности, если она сама отказывает в них Соединенным Штатам?», – говорит вице-президент Nuclear Threat Initiative Линн Растен, работавшая на высоких должностях в Белом доме, Госдепартаменте и Конгрессе.

Но, по словам представителя президентской администрации, дело не только в этом. «Наша цель – побудить Россию вернуться к соблюдению договора», – цитирует его WSJ.

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