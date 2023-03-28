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Блогер из Гродно продает свое время: провести с ней день стоит $500

  • 28.03.2023, 20:56
  • 1,202
Блогер из Гродно продает свое время: провести с ней день стоит $500

Какие еще услуги предлагает девушка.

Гродненская блогер jennie.t, у которой Instagram 115 тысяч подписчиков устроила распродажу своего времени и услуг. Она заявила, что дисконт будет действовать только сутки, и больше таких цен уже не будет. КП посмотрело, что предложила девушка.

- Я работала 4 года так, чтобы сейчас поработать день. Если кого-то этот челлендж триггерит, попробуйте сделать также, как я, кто вам мешает, хватит ли вам смелости? - подзадоривает Евгения.

За $250 она готова записать reels (короткое развлекательное видео под тематику заказчика). Причем Евгения обязуется репостнуть его себе в сториз, что сразу ощутимо увеличит аудиторию (блогер обещает от 25 тысяч человек), которая его посмотрит.

$500 будет стоить комплексная реклама в ее собственном аккаунте.

$200 в час — во столько обойдется консультация по ведению страницы в соцсетях, а также советы по открытию бизнеса с нуля.

Но это в общем-то стандартные предложения. А вот нечто более интересное.

За $200 Евгения готова стать вашим личным водителем на три часа и будет вас катать на ее собственном Ford Mustang 2018 года выпуска, в том числе и по вашим делам.

За $150 девушка готова позавтракать или пообедать с вами.

За $500 Женя может провести с вами целый день, при этом будет готова разговаривать на любые темы и не даст заскучать.

Наконец, за $1500 блогер согласится на неделю стать вашим smm-специалистом и полноценно вести ваш аккаунт, включая написание сообщений, сторисы и reels.

В течение первых трех часов после озвучивания предложения ей удалось продать свои услуги на $1000. Одна из подписчиц подсчитала, что, если купят все предложенные лоты, блогер сможет заработать $15100.

Интересно, что Евгения не боится озвучивать свои расценки, потому что всегда заключает официальный договор с клиентом, а расчеты производит через официальный счет, так что готова платить налог в размере 20%.

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