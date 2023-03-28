Меркель получит высшую награду Германии 5 28.03.2023, 21:18

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Ангела Меркель

Это может вызвать критику из-за ее политики в отношении России.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует вручить экс-канцлеру Ангеле Меркель высшую награду Германии — Большой крест особой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Информацию о намеченном на 17 апреля награждении, изначально опубликованную журналом Stern, подтвердила во вторник, 28 марта, представительница канцелярии федерального президента, передает DW.

Großkreuz in besonderer Ausfertigung: Steinmeier verleiht Merkel höchsten deutschen Verdienstorden – Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann gehört zu den Gästen (sternPLUS) https://t.co/qktxoA7BSq — stern (@sternde) March 28, 2023

До Меркель высшей награды ФРГ были удостоены только бывшие канцлеры Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer, в 1954 году) и Гельмут Коль (Helmut Kohl, в 1998-м), указывает издание, отмечая, что таким образом Штайнмайер ставит Меркель в один ряд с ее заслуженными предшественниками, что, вероятно, вызовет споры из-за критики ее политики в отношении России.

По данным Stern, в список приглашенных на церемонию награждения во дворце Бельвю вошли муж Меркель Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) и другие члены ее семьи, бывшие руководители ведомства федерального канцлера Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere), Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), Петер Альтмайер (Peter Altmaier) и Хельге Браун (Helge Braun), экс-министр образования Аннете Шаван (Annette Schavan) и первый вице-канцлер в правительстве Меркель Франц Мюнтеферинг (Franz Müntefering).

Никого из представителей нынешнего руководства партии Меркель — Христианско-демократического союза (ХДС), а также Христианско-социального союза (ХСС) и партнера блока консерваторов по коалиции в 2009-2013 годах — Свободной демократической партии (СвДП), по сведениям Stern, среди приглашенных лиц не оказалось. Между тем в список вошли бывший тренер сборной Германии по футболу Юрген Клинсман (Jürgen Klinsmann) и несколько известных ученых.

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