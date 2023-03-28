Тихановская выступила в Конгрессе США 8 28.03.2023, 22:21

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Светлана Тихановская

Она заявила, что нельзя откладывать вопрос Беларуси до окончания войны.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси кто-то назовет оккупацией, кто-то ползучей аннексией, но ясно, что действия России наносят ущерб белорусским и глобальным интересам. Об этом заявила Светлана Тихановская на слушаниях в Конгрессе США.

Светлана Тихановская заявила, что сейчас перед белорусами стоит две главные задачи — «освободить Беларусь от тирании и сохранить ее независимость», но в этой битве народу Беларуси нужна помощь.

По ее мнению, без помощи Кремля Лукашенко потерял бы власть еще до 2020 года, а теперь он вынужден идти на незаконные уступки России.

«Наконец, Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси к 1 июля этого года. Это его способ сдержать западную поддержку Украины, и это также показывает Лукашенко марионеткой Путина. Кто-то назовет это оккупацией, кто-то ползучей аннексией, но ясно, что действия России наносят ущерб белорусским и глобальным интересам. Пока Беларусь остается под контролем России, она будет форпостом ее агрессивных проектов, а это неприемлемо ни для нас, ни для мира», — сказала она.

Тихановская уверена, что пришло время «для жесткого ответа на враждебные, колонизаторские действия России против Беларуси».

«Война дала понять белорусам, что отношения с враждебной Россией должны измениться. Объединенный Переходный Кабинет разработал подход к пересмотру отношений с Россией, который включает в себя выход из военного союза с Россией и Договора о Союзном государстве. Вместо этого, мы начали работать над европейской перспективой для Беларуси, что будет включать присоединение к региональным инициативам и широкому партнерству с соседними государствами», — рассказала Тихановская.

Тихановская призвала США полностью отказаться от признания Лукашенко и его режима как контролируемых иностранными силами в ущерб самой государственности Беларуси и усилению санкций.

«Режим замешан во множестве преступлений и должен нести ответственность за преступления против человечности и за соучастие в военных преступлениях в Украине. Лукашенко сделал возможной войну против Украины. Нападение на Киев и Бучу было совершено из Беларуси. Он остается единственным союзником России, выполняя все просьбы Путина и жестоко подавляя любые формы протеста белорусов против войны. Лукашенко заслуживает того, чтобы сидеть рядом с Путиным перед трибуналом за совершенные преступления», — добавила Тихановская.

Светлана Тихановская также заявила, что нельзя откладывать вопрос Беларуси до окончания войны.

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